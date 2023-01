BWM-Fahrer baut Unfall und wird verurteilt

KREISGERICHT BMW-Fahrer baut bei heiklem Überholmanöver Unfall und wird verurteilt Ein BMW streifte einen Gülle-Traktor und kollidierte mit einem hinter dem Traktor fahrenden Auto, dessen Lenkerin verletzt wurde. Nun standen die Fahrer als Beschuldigte vor dem Kreisgericht Wil. Christof Lampart Jetzt kommentieren 20.01.2023, 19.50 Uhr

Weil ein BMW-Fahrer beim Überholen das Rad eines Güllenanhängers streifte und dadurch mit einem weiteren Auto kollidiert, musste die Polizei ausrücken. Bild: Tatjana Schnalzger

Es geschah an einem nebligen Herbstabend im November 2020 auf der Hauptstrasse in Niederhelfenschwil Richtung Schweizersholz. Dort streifte beim Überholen ein BMW das Rad eines Gülleanhängers, der von einem Traktor gezogen wurde, geriet darauf ins Schleudern und stiess mit dem Auto zusammen, das hinter dem Traktor fuhr. Die Lenkerin erlitt beim Zusammenstoss Brüche, ein leichtes Schädelhirntrauma und ein Lendenwirbelsäulensyndrom.

Der Unfall, so hielt es die Anklageschrift fest, sei geschehen, weil sowohl der BMW- als auch der Traktorfahrer «ungenügend rechts» gefahren seien. Infolge der Nachlässigkeit und des daraus resultierenden Unfalls hatte das Kreisgericht Wil in Flawil nun zu klären, ob der Schadensfall bei Einhaltung der Sorgfaltspflichten vorhersehbar und vermeidbar gewesen wäre und – wer der Unfallverursacher war.

Güllewagen breiter als Fahrbahnbreite?

Für den Anwalt des BMW-Fahrers war klar, dass sein Mandant freigesprochen gehörte. Während dieser stets rund 30 Zentimeter vom rechten Strassenrand gefahren sei und so bei einer Fahrbahnbreite von 2,65 Meter genug Platz für sein 1,80 Meter breites Fahrzeug gehabt habe, sei dies beim Traktoranhänger gar nicht möglich gewesen. Denn dieser sei so breit, dass er selbst dann, wenn der Fahrer konsequent recht führe, drei Zentimeter über die Fahrbahnbreite, und somit in den Gegenverkehr hineinrage.

Für den Verteidiger des BMW-Fahrers gab’s kein Deuteln: «Es ist unmöglich, dass der Beschuldigte mit seiner Fahrzeugkombination nur auf seiner Fahrbahn gefahren ist, denn dann wäre er zehntelmillimetergenau neben dem Randstein gefahren und nach einer gewissen Zeit mit dem Randstein garantiert kollidiert und ins Schlingern geraten. Es ist realistisch, dass der Beschuldigte den Traktor 40 bis 80 Zentimeter vom rechten Fahrbahnrand entfernt gelenkt hat», so der Verteidiger.

Der Landwirt, der sich selbst verteidigte, focht diese Behauptung nicht an. Er kenne die Strecke wie seine Westentasche und wisse, dass er ganz rechts zu fahren habe. Damit ihm das gelinge, greife er auf Positionslichter zurück, die er mit den Rückspiegeln kontrolliere.

Kollisionsspuren ausschlaggebend

Der Einzelrichter sprach den BMW-Fahrer der fahrlässigen Körperverletzung, der Verletzung der Verkehrsregeln sowie der Übertretung der Verkehrsregelverordnung – er trug keinen Sicherheitsgurt – schuldig, den Landwirt in allen Punkten frei. Er begründete dies mit der Auswertung der Fahrzeugspuren, die von der Kollision herrührten.

Gehe man von diesen aus, so habe der BMW zu Beginn des Überholmanövers «mindestens 11,7 Zentimeter über die Leitlinie hinübergelappt». Dass dessen Fahrzeugspuren mit der Kollision begonnen hätten, sei daran ersichtlich, dass auf der gleichen Höhe auf der anderen Seite die Fahrzeugspuren des Traktors begonnen hätten. Rechne man noch die Linkskurve hinzu, so sei es wahrscheinlich, dass der BMW noch weiter in die andere Strassenhälfte hineingeragt habe.

Auch sei von der verunfallten Lenkerin keine Äusserung gemacht worden, wonach der Traktor während der Fahrt in die andere Strassenseite hineingeragt habe. Ergo konnte das Gericht dem Landwirt keine Schuld nachweisen.

Während der Traktorfahrer von Schuld, Strafe und Kosten freigesprochen wurde, musste der BMW-Fahrer eine Busse von 360 Franken (oder vier Tage Haft) bezahlen und wurde zur Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 90 Franken bei Gewährung des bedingten Strafvollzugs unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Ebenso muss er Verfahrenskosten in der Höhe von 2960 Franken bezahlen.

