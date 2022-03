Wil: Kredit für neue Stellen für Schulraumplanung

Kredit Der Wiler Stadtrat will mit der Schulraumplanung vorwärtsmachen – dafür braucht es einen Kredit von 3,2 Millionen Franken Unabhängig der Kathi-Frage soll es mit der Schulraumplanung weiter gehen. Dafür fehlen gemäss Stadtrat aber die personellen und finanziellen Ressourcen, weshalb er beim Parlament einen Kredit beantragt. Mit diesem sollen auch befristete Stellen geschaffen werden. Sabrina Manser 01.03.2022, 16.00 Uhr

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wächst – mehr Schulraum wird dringend benötigt. Bild: Donato Caspari

Künftig dürfte es in den Wiler Schulen eng werden. Eine Prognose zeigt, dass es erste Kapazitätsengpässe in den Schuleinheiten Allee, Matt, Lindenhof, Rossrüti und Bronschhofen geben wird. Bereits im Schuljahr 2026/27 dürfte bei 9 von 14 Kindergärten und Primarschulen in Wil die Kapazität nicht mehr ausreichen, wie eine Klassenplanung der Stadt zeigt. Fakt ist: Der Schulraum platzt aus allen Nähten.