Krautstiel statt Trinkgeld: Bronschhofer fährt als Freiwilliger für's Rote Kreuz Urs Schönenberger aus Bronschhofen engagiert sich im Rotkreuz-Fahrdienst. Er erhält dafür grosse Dankbarkeit seitens der Kunden. Janine Bollhalder 13.09.2020, 17.16 Uhr

Urs Schönenberger freut sich, dass er mit seiner freiwilligen Tätigkeit anderen Menschen helfen kann. Bild: Janine Bollhalder

«Eigentlich habe ich ein freiwilliges Engagement gesucht, das abenteuerlich ist», sagt Urs Schönenberger. Der 62-Jährige ist begeisterter Motorradfahrer, kaum eine Strecke ist ihm zu gewagt. Der ehemalige Töffmechaniker hat sich nach Jahren der Selbstständigkeit frühpensioniert und will nun seine Zeit damit verbringen, anderen zu helfen. Er möchte «etwas zurückgeben», wie er sagt. Seit Beginn des Coronalockdowns ist er als freiwilliger Fahrer für das Schweizerische Rote Kreuz tätig. Keine Arbeit, die für einen Adrenalinkick sorgt, aber eine, die ihn berührt.

Viele Freiwillige haben wegen der Coronakrise ihr Engagement einstellen müssen, da sie über 65 Jahre alt sind und somit einer Risikogruppe angehören. Erst habe Schönenberger deswegen nur stellvertretend im Rotkreuz-Fahrdienst des SRK aushelfen wollen, jetzt gefällt ihm die Arbeit aber so gut, dass er sie noch für längere Zeit weiterführen möchte.

Persönliche Bekanntschaften mit wiederkehrenden Fahrgästen

Urs Schönenberger hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Bronschhofen. In seiner Motorradwerkstatt ist er noch immer oft anzutreffen, denn die Zweiräder sind seine Leidenschaft. Er hat auch nicht nur eines und so gebe es, immer etwas zu schrauben. Wenn Schönenberger nicht in der Töffwerkstatt ist, sitzt er auf dem motorlosen Zweirad – er ist auch begeisterter Velofahrer –, werkelt in Haus, pflegt den Garten und sein Stück Wald oder wandert. Es gibt stets, Dinge zu erledigen – einen Terminkalender zu führen, ist für ihn unabdingbar.

Rund 20 Fahrten macht Schönenberger pro Monat. Bedürftige kontaktieren die Hotline des SRK und die Verantwortlichen nehmen die Daten auf: wer, von wo, wohin, wann. Diese Informationen erhält Schönenberger jeweils per E-Mail, dann kann er entscheiden, ob er einen Dienst übernimmt oder nicht. «Es ist alles freiwillig, es gibt keinen Druck», erklärt er. Einige dieser Fahrten bringen Patienten auch zu regelmässig wiederkehrenden Terminen, etwa Chemotherapien. Diese Fahrgäste sieht Schönenberger oft und entwickle auch eine persönliche Beziehung zu ihnen. «Für eine Person, die ich schon öfters chauffierte, hatte ich auch schon einen Massagetermin verschoben, um sie fahren zu können.» Er habe aber auch schon Termine abgesagt.

Trinkgeld nimmt er nur ungern an

Die Transportbedürftigen holt Schönenberger im Raum Wil und Toggenburg ab. Die meisten Fahrtstrecken führen ihn zum Spital St.Gallen, erzählt er. Seine weiteste Strecke bislang führte ihn ins appenzellische Dorf Speicher. An der Destination angekommen, begleitet er seine Gäste manchmal bis ins Gebäude – zum Arzt, zur Therapie, zur Operation. Berührungen seien da teilweise nicht zu vermeiden. Er erzählt:

«Eine Person, die nicht gut sehen kann, führe ich am Arm. Personen mit Muskelschwäche hieve ich die Beine ins Auto.»

Sicherheit ist für ihn aber natürlich ein sehr wichtiger Faktor, besonders in der aktuellen Lage. Er desinfiziert sich vor jeder Fahrt die Hände und sitzt vorne links am Steuer, der Fahrgast hinten rechts, beide tragen eine Maske.

Schönenberger fährt einen Porsche Macan. Er sagt mit einem Lachen: «Vielleicht nicht das idealste Auto für diese Tätigkeit, aber viele Fahrgäste haben Freude daran.» Für die Fahrt ist er vollkaskoversichert durch das SRK.

Obwohl das Engagement freiwillig ist, erhält Schönenberger pro gefahrenen Kilometer 70 Rappen an die Benzinkosten erstattet. Aber auch von Seiten der Leute, die er transportiert, spürt er eine grosse Dankbarkeit. Manchmal geben sie ihm Trinkgeld. Das nehme er aber nur ungern an, gesteht er. «Eine Frau erzählte mir immer von ihrem Garten. Da bat ich sie, mir statt Geld jeweils Gemüse mitzubringen. Nun gibt sie mir stets eine Kiste Krautstiel oder Gurken.» Gespräche sind während der Fahrten nicht selbstverständlich. Er stelle sich auf seine Gäste ein, frage nach ihrem Befinden. Doch manchmal scheint zu viel in deren Köpfen vorzugehen, sodass kein Gespräch zu Stande kommt – etwa vor Operationen, Chemotherapien oder Brustamputationen.

Beim Warten kommt er zum Lesen

Während der Termine warte er. Das dauere manchmal schon einige Zeit. Dann gehe er spazieren, treffe jemanden oder lese ein Buch – etwas, was für ihn keine Selbstverständlichkeit ist:

«Ich lese täglich die Zeitung oder auch mal Magazine, aber Bücher eher weniger.

Das Buch, welches ich momentan beim Warten lese, ist eine wahre Abenteuergeschichte und begeistert mich.»

Der Rotkreuz-Fahrdienst ist für Schönenberger sehr befriedigend. Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, hat er nicht. «Wenn es doch geschieht, dann ist es so», sagt er. Angst kenne er nicht, der Motorradfan liebt den Adrenalinrausch. Aber: «Keine Angst zu haben, bedeutet nicht, dass man nicht sehr gut aufpasst.»

Gesundheitliche Leiden und Defizite hat Schönenberger während seines Engagements beim Rotkreuz-Fahrdienst bereits viele kennen gelernt. Sorgen darüber, dass ihn ein derartiges Leid befällt, macht er jedoch sich nicht. Aber die Tätigkeit beim SRK habe ihm unverblümt vor Augen geführt, dass es eben nicht nur Gesundheit gibt.