Illusionen, Geheimnisse, Lachnummern oder ein Doppel-Kalb: Vor über 100 Jahren lockten Wiler Gasthäuser das Publikum mit kuriosen Attraktionen Wer heute Zerstreuung und Unterhaltung sucht, kann aus Dutzenden von TV-Programmen, Streamingangeboten und Kinofilmen auswählen. Vor hundert Jahren war die Angebotspalette weit weniger bunt, dafür umso spektakulärer. Adrian Zeller 14.08.2020, 05.00 Uhr

Eine der Attraktionen war der «Kinématograph der Companie Lumière.» Bilder: PD

Um 1885 lockte das noch heute bestehende Wiler Gasthaus Adler das Publikum mit einem «neuen mechanischen Schiesssalon und dem Münchner Kasperltheater» an. Auch die «Grosse Brillant-Vorstellung

in der übernatürlichen Salon-Magie» sowie für «Jllusionen der

neuesten Erfindungen geheimnisvollen scheinbaren Wunder der egyptischen Zauberei nebst Gedankenlesen nach Prof. Cumberland» (Originalschreibweise) pries der Wirt an.

Zwei Jahre später wurde erneut Verblüffendes geboten: «Die Herkules-Dame Frl. Hortense in ihrer unübertroffenen Kraftleistung mit eisernen Achsen, Ambosen, und Zentnergewichten» wie auch «der preisgekrönte oberbayrische Herkules Herr Daniel», der angeblich Gewichte von sechs bis sieben Zentnern mit nur einem Finger zu heben vermochte.

Ausstellung mit einem «Doppel-Kalb»

1892 lockte die ehemalige Wirtschaft Pfauen, an der Ecke Konstanzer-/Fürstenlandstrasse gelegen, mit einem «ächten Original Phonographen, allerneuste Construction». 1895 wurde dort dem Publikum ein Wal von 65 Fuss Länge und 2000 Zentnern Gewicht präsentiert. Im Jahr darauf gab es eine «Ausstellung des interessanten Doppel-Kalb». Gemäss Beschreibung soll das Vieh acht Beine und zwei Köpfe – einer hinten, einer vorne – aufgewiesen haben. Ebenfalls war ein Schaf mit sieben Beinen zu bestaunen.

Wilhelm Tell galt als Lachnummer

In der ehemaligen «Krone» an der Kirchgasse konnte man damals einem Fussmaler zuschauen. «Lehoma und Schernikau» waren zwei Musikclowns, die 1893 im Restaurant Landhaus auftraten. Sie boten ein «urkomisches und sensationelles» Programm auf zwölf Instrumenten. Dazu zählten Violinen, Mandolinen, Gitarre, Xylophon, Handschellen, Zither, Waldhorn sowie, sozusagen als Bonus, eine Lachnummer als «Wilhelm Tell oder der Apfelschuss» betitelt.

Auch die berühmten Veloakrobaten waren auf ihrer Durchreise nach Indien in Wil zu bestaunen.

1897 lockte im selben Lokal ein «berühmtes medizinisches Unikum». Damit war «ein Mann mit einer Brustöffnung von 16 Centimeter Länge und 10 Centimeter Breite, sodass man die Lunge bei ihrer Thätigkeit sehen und sogar berühren kann» gemeint. 1901 war im Gasthaus zum Schwert, das heute ein Nebengebäude des Rathauses ist, die «weltberühmte und überall beliebte Kolossaldame Pauline Berg» zu Gast, die mit 416 Pfund Lebendgewicht aufwartete, zu bestaunen.

«Drei kleinsten Schwestern der Welt» zu Gast

An der Haldenstrasse stand einst das Restaurant Paradies. Heute befindet sich dort ein Parkplatz, der als «Paradiesli» bezeichnet wird, in Nachbarschaft zum gleichnamigen Kindergarten. 1901 gastierte dort eine Künstlergruppe, die ein Varieté-Programm mit Tierstimmenimitation, Kunstgesang, Schnellmalerei und Zauberei präsentierte. 1894 waren die «drei kleinsten Schwestern der Welt» zu Gast, «die als Prinzessinnen aus Liliput» bezeichnet wurden. Auch das Hotel Schwanen lockte das Publikum mit Sensationen; um 1890 war «Hampa» zu erleben, eine echte Rothaut vom Stamme der Sioux aus dem US-Bundesstaat Dakota. Er produzierte sich mit Pfeil, Bogen und Lasso.

Die jüngsten Radfahrerinnen der Welt

In jenen Jahren war im einstigen Schwanensaal eine Truppe von Veloakrobaten «auf ihre Durchreise nach Indien» zu bestaunen. Sie nannte sich «Maurice Prado’s World Bicycle Wonders, Meister aller gymnastischen Ein- und Zweiradfahrer von Europa und Amerika». Es wirkten auch Flora und Celia Prado mit (2,5 und 5 Jahre alt), die jüngsten Radfahrerinnen der Welt, mit. Im selben Lokal war auch der «Kinématograph der Companie Lumière, Lyon» zu bestaunen. Er zeigte «Lebende Photographien; Grossartige Erfindung auf dem Gebiete der Momentphotographie».

Damals ahnte man wohl noch nicht, dass mit der neuen Vorführtechnik den Varieté-­Künstlern, Kraftmenschen und medizinischen Sensationen auf Tournee eine ernsthafte Konkurrenz erwachsen war.