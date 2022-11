Kostenunterschiede bei Schulen in Regionen Wil und Toggenburg

Kostenvergleich Grosse Unterschiede: Warum ein Schulkind fast doppelt so viel kostet wie ein anderes Ein Schulkind kostete 2021 in den Regionen Wil und Toggenburg zwischen 15'000 und fast 30'000 Franken. Die Gründe für die Differenzen sind vielfältig. Die Statistik könne nächstes Jahr schon ganz anders aussehen. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Das Oberstufenzentrum Thurzelg in Oberbüren war 2021 die teuerste Schule der Region. Bild: Pablo Rohner

2021 hat ein Schulkind im Kanton St.Gallen im Schnitt ziemlich genau 18’000 Franken gekostet. Dies geht aus der kantonalen Statistik zum Nettoaufwand pro Schüler und Schülerin in Volksschulen hervor, die jüngst veröffentlicht wurde. Doch der Mittelwert sagt wenig aus: Ein Primarschulkind in Niederhelfenschwil kostete keine 15’000 Franken, eine Schülerin oder ein Schüler in der Oberstufe in Oberbüren hingegen über 28’000.