Kostbarkeit aus der harten Schale: In Flawil werden Baumnüsse aus der Region angenommen – aus ihnen entsteht St.Galler Nussöl Die St.Gallische Saatzuchtgenossenschaft sammelt Nüsse in der Region Flawil und verarbeitet sie zu Öl. Die Nüsse werden kontrolliert und getrocknet. Schliesslich werden sie im Januar kalt gepresst. Michael Götz 07.10.2020, 10.00 Uhr

Betriebsleiter Leo Brändle präsentiert eine Flasche St.Galler Nusskernöl. Die Flawiler Nüsse werden im Januar verarbeitet. Bild: Michael Götz

Wer einen oder mehrere Walnussbäume hat, kann in Flawil seine Wal- oder Baumnüsse verkaufen oder sie mit ein paar Flaschen kalt gepresstem St.Galler Baumnussöl eintauschen. Die St.Gallische Saatzuchtgenossenschaft St.Galler Öl verarbeitet Baumnüsse zu Baumnuss- und Nusskernöl. Die diesjährige Baumnussannahme findet seit vergangener Woche beim Flawiler Mattenhof statt.

An der Rampe der Sonnentalscheune prüft Ölpressmeister Bruno Schellenbaum die angelieferte Ware. Das Wichtigste ist, dass die Nüsse sauber und frei von Schimmel sind. Dazu öffnet der Pressmeister einige Nüsse und kontrolliert die Kerne. Selten muss er einen ganzen Posten wegen starken Befalls mit Xanthomonas, dem Erreger des Bakterienbrandes, oder wegen Schimmels zurückweisen. Manchmal ist es notwendig, die schlechten Nüsse auszusortieren. Das ist nur möglich, indem man sie knackt. Dabei hilft die Beschäftigungsstätte Bucherwäldli in Uzwil.

Eine Nuss mit Bakterienbrand wird nicht verarbeitet. Bild: Michael Götz

Aus den guten Kernen entsteht Nusskernöl. Es kostet ein paar Franken mehr als das übliche Baumnussöl, für welches die ganzen Nüsse, das heisst Kerne und Schale, gepresst werden. Betriebsleiter Leo Brändle beschreibt:

«Das Nusskernöl ist das feinere, weiblichere Öl.»

Das Baumnussöl schmecke dagegen etwas herber, fast ein wenig nach Holz ähnlich wie der Barrique Wein, der in einem Eichenfass gelagert wird.

Nüsse müssen sauber und trocken sein

Ist die Ware geprüft, schüttet Schellenbaum sie in Gebinde, wägt diese und schüttet die Nüsse dann in grosse Trocknungskisten, in denen jeweils etwa 450 Kilogramm Nüsse Platz haben. Im Boden der Kisten befindet sich ein Rost und darunter ein Belüftungsrohr. Dimi Savencov, ebenfalls Ölpressmeister, verteilt die Nüsse locker und gleichmässig in den Kisten und reiht diese hintereinander auf. Dann deckt er sie zum Schutz und zur Kontrolle der Lüftung mit einem feinmaschigen Netz ab und schliesst den Belüftungsschlauch an. Der Lüfter bläst etwa 22 bis 25 Grad warme Luft durch das Rohr unter die Kisten. «Es ist dasselbe Prinzip wie bei einer Heubelüftung», erklärt Brändle.

Ölpressmeister Dimi Savencov verteilt die Nüsse in der Trocknungskiste. Bild: Michael Götz

Rund vier Tage braucht es, bis die Nüsse getrocknet sind. Dabei verlieren sie etwa 25 bis 30 Prozent ihres Gewichtes. Die getrockneten Nüsse kommen in einen Kühlraum, wo sie bis zum Januar gelagert werden. Erst dann werden sie gepresst. «Die Nuss macht eine Keimruhe», erklärt Brändle. Beachte man diese, erhalte man eine grössere Ausbeute und eine bessere Qualität. Nur sauber gewaschene und getrocknete Nüsse führen zu einer guten Qualität des Nussöls.

Gutes, kaltgepresstes Nussöl zeichne sich durch «die ausgewogenste Fettsäure-Zusammensetzung für die menschliche Ernährung» aus, sagt Brändle. Es habe einen «wunderbar arteigenen nussigen» Geschmack. Die Ölausbeute liegt beim Baumnussöl je nach Sorte und Jahr zwischen 13 und 24 Prozent des Gewichts, beim Kernöl zwischen 34 und 64 Prozent. Der Ölgehalt hängt stark von der Walnusssorte ab, doch die Annahme in Flawil macht keine Unterscheidung, denn in der Umgebung von Flawil gäbe es wohl über 40 verschiedene Nussbaumsorten.

Annahme der Walnüsse am Mattenweg in Flawil. Bild: Michael Götz

Gewinn steht nicht im Vordergrund

Auch wenn die Genossenschaft eine 0,25 Literflasche Baumnussöl für 29,50 Franken verkauft, scheint die Marge nicht gross zu sein. Zur Herstellung eines Viertelliters Baumnussöls sind etwa sechs Kilogramm frisch gewaschene Nüsse notwendig. Bei einem Einkaufspreis von 4 Franken pro Kilogramm fallen so allein für die Rohware 24 Franken pro Fläschchen an. Bleibt also nicht ganz ein Franken pro Kilogramm Nüsse, um die Herstellungskosten des Öls zu decken.

«St.Galler Öl» produziert das Nussöl nicht primär des Gewinnes wegen, sondern möchte das Pressen der Nüsse aus der Region wieder aufleben lassen. «Wir möchten eine sinnvolle Verarbeitung von diesem edlen und hochwertigen Rohstoff zu einem gesunden Nahrungsmittel anbieten», erklärt Brändle. Nicht alle Anlieferer bringen ihre Nüsse gleich nach der Ernte zur Annahmestelle, manche trocknen ihre Nüsse selbst und bringen sie Anfang Jahr zum Pressen. Sie lassen ihre Nüsse separat pressen und haben dann Öl von ihren eigenen Bäumen.

Starke Schwankungen im Ertrag

Etwa 60 bis 70 Walnuss-Produzenten bringen ihre Nüsse jedes Jahr zum Trocknen zum «St.Galler Öl». Beim einen sind es nur ein paar Kilos, bei einem anderen gleich mehrere Säcke. Manchmal kommen auch Kinder, die sich damit ein Taschengeld verdienen, weiss der Betriebsleiter zu berichten. Immerhin gibt es für 25 Kilogramm Nüsse eine Hunderternote.

Die angelieferten Mengen variieren von Jahr zu Jahr stark. Es gebe Jahre, in denen nur 700 Kilogramm angeliefert werden und solche, in denen bis zu sieben Tonnen über die Annahme gehen. Das hängt vor allem damit zusammen, ob es im Frühling einen Spätfrost gibt, aber auch von der Alternanz der Bäume. Nach einem Jahr mit hohem Ertrag folgt eher ein Jahr mit geringerem Ertrag. Dieses Jahr dürfte es eine gute Ernte geben sowohl von der Menge als auch der Qualität, schätzt Brändle.

Nussannahme während der Erntezeit jeden Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr im Sonnental am Mattenweg in Flawil.