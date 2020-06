«Korrigieren geht nicht»: Der Flawiler Maler Hans Vijgenboom verhilft verwitterten Häusern in Flawil mit Feder und Tusche zu neuem Glanz

Die ersten mit Tusche gezeichneten künstlerischen Werke entstanden wahrscheinlich in China oder Japan. Dort entwickelten sich neben der Tuschemalerei auf Papier oder Seide auch die Kalligrafie, die künstlerische Gestaltung von Schriftzeichen. Traditionell wird ein runder chinesischer Kalligrafiepinsel verwendet. In der westlichen Kunst kommen dagegen auch Federkiel, Kalligrafiefeder oder Zahnstocher zum Einsatz. In Europa enthalten viele in mittelalterlichen Skriptorien entstandene Werke Verzierungen und kalligrafische Schriftstücke. (pd)