Am Samstag trat Ueli Schmezers «Matter Live» in Flawil auf

Konzert Aus der ganzen Schweiz nach Flawil: Am Samstag trat Ueli Schmezers Matter Live am «Sommer im Feld» auf Fernsehmoderator und Sänger Ueli Schmezer trat am Samstag in Flawil am «Sommer im Feld» mit seiner Band auf. 500 Besucherinnen und Besucher freuten sich über die zahlreichen Mundartlieder von Mani Matter. Christoph Heer 14.08.2022, 13.30 Uhr

Ueli Schmezers Matter Live trat am Samstagabend am «Sommer im Feld» in Flawil auf. Bild: Christoph Heer

Matter Live ist schweizweit die Mani-Matter-Coverband schlechthin und seit 2003 sind die vier Musiker fast unentwegt auf Schweizer Tournee. Am Samstagabend trat Ueli Schmezer mit seiner Band am «Sommer im Feld» in Flawil auf. Mit «Dr Hansjakobli und ds Babettli», «Hemmige», «ds Heidi», «I han es Zündhölzli azündt» und vielen weiteren, bekannten Mundartlieder von Mani Matter fühlten sich die Besucherinnen und Besucher in die Zeit zurückversetzt, als Matter noch gelebt hat.

«Sommer im Feld» ist ein Begegnungsprojekt der reformierten Kirchgemeinde Flawil. Während der drei Sommermonate wird so der Park rund um die reformierte Kirche mit Leben gefüllt, wobei das Herzstück die Feldbeiz inklusive Zeltdach ist. 50 bis 70 unterschiedliche Veranstaltungen werden in dieser Zeit durchgeführt.

«Mani Matters Musik ist definitiv zeitlos», sagt Martin Tscharner, kurz bevor die Band die Bühne betritt. Tscharner und Roman Fischer sind die Gründer der Nice Time Production und diese feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen – auch mit dem Auftritt von Ueli Schmezers Matter Live. «In den vergangenen 25 Jahren haben unsere 320 Konzerte rund eine halbe Million Gäste besucht, darauf dürfen wir stolz sein», sagt Martin Tscharner.

500 Besucherinnen und Besucher hörten sich das Konzert an. Bild: Christoph Heer

Die Schweiz zu Gast in Flawil

Den Organisatoren spielte am Samstagabend das sommerliche Wetter in die Karten und so wurden rund 500 Besucherinnen und Besucher gezählt, die meist aus Flawil waren. Aber auch aus Bern, Zürich oder dem Hinterthurgau sind sie angereist, um zu feiern und Matter-Musik zu hören. «Wir mussten gar noch weitere Sitzgelegenheiten organisieren», sagt Martin Tscharner, während er den ersten Liedern zuhört.