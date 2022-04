Kontroverse Wegen Putins Angriffskrieg: Musiktheater Wil sagt Stück über russischen Zaren ab – der Direktor erklärt sich Das Musiktheater Wil erachtet eine Aufführung der komischen Oper «Zar und Zimmermann» zum heutigen Zeitpunkt als nicht angemessen. Das Wort «Zar» sei ein Reizwort, sagt der Präsident. Man wolle keine Grabenkämpfe. Zita Meienhofer 1 Kommentar 11.04.2022, 19.00 Uhr

Mit der komischen Oper «Zar und Zimmermann» wollte das Musiktheater Wil an den Erfolg von «Die Regimentstochter» (Bild) anknüpfen. Bild: Caro Nadler (14. März 2018)

Erst war Corona, dann kam der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Zwei Ereignisse, die auch den Verein Musiktheater Wil, bestehend aus den Trägervereinen Chor zu St.Nikolaus, Männerchor Concordia und Sinfonisches Orchester, beeinflussen. Die Pandemie sorgte dafür, dass die Theatersaison 2021 mit der geplanten Oper «Zar und Zimmermann» verschoben werden musste. Proben konnten nicht planmässig und nicht in ordentlicher Manier stattfinden.

Die Verantwortlichen kündigten die Aufführung auf 2023 an. Die Solisten, Hauptsponsoren und Partner waren allesamt bereit, ihre Mitwirkung und die zugesagte Unterstützung aufrechtzuerhalten. Mit dem Ende der Coronapandemie war der Weg frei, die Probearbeit in Chor und Orchester aufzunehmen.

Ende Februar dieses Jahres geriet die Welt wieder aus den Fugen: Russische Truppen marschierten in der Ukraine ein. Sanktionen gegen Russland wurden gefordert und durchgesetzt. Eugen Weibel, Präsident Musiktheater Wil, sagt:

«Anfang März stellten auch wir uns die Frage: Dürfen wir dieses Stück spielen?»

Eine heitere Liebesgeschichte, die in Holland spielt

«Zar und Zimmermann» ist eine komische Oper in drei Akten von Albert Lortzing. Es ist eine heitere Liebesgeschichte ohne jeglichen politischen Inhalt. Komponiert wurde sie von einem Deutschen und die Handlung spielt in Holland. Russisch sind lediglich die beiden Hauptakteure: Der Zar, der inkognito bei einem Schiffbauer in Holland arbeitet, und einer seiner Arbeitskollegen, ein russischer Deserteur.

Zar und Zimmermann Zar Peter I. arbeitet als Zimmermannsgeselle auf der Schiffswerft in Saardam (Holland) unter dem Namen Peter Michaelow, um sich mit den Techniken des Schiffbaus vertraut zu machen. Er freundet sich mit Peter Iwanow an, einem russischen Deserteur, der auch Zimmermannsgeselle ist. Dieser hat sich mit Marie, der Nichte des aufgeblasenen wie inkompetenten Bürgermeisters, verlobt. Da Gerüchte sagen, dass der Zar inkognito in der Werft arbeite, wird vermutet, dass Iwanow der Zar sei. Unruhen brechen in Russland aus. Der Zar bereitet seine Heimreise vor. Die Lage des Zaren wird kompliziert, weil auch die Gesandten Englands und Frankreichs versuchen, den Zar zu identifizieren und für ihre politischen Ziele zu gewinnen. Die Ereignisse überstürzen sich: Die holländische Regierung hat den Hafen sperren lassen, und so kann Peter I. nicht abreisen. Da kommt ihm sein Freund Iwanow zu Hilfe. Er hat beim Hochzeitsfest des Sohns des Werftbesitzers vom englischen Gesandten, der ihn für den Zar hält, einen Diplomatenpass erhalten, den er nun dem Zaren gibt. Zum Dank dafür erhält er von diesem einen versiegelten Brief, den er aber erst in einer Stunde öffnen darf. Ganz überraschend trifft die Meldung ein, der Zar sei gerade dabei, die Stadt an Bord eines russischen Schiffes zu verlassen. Derweil liest Peter Iwanow das Schreiben seines Freundes vor: «Ich gebe hiermit meine Zustimmung zur Heirat des Kaiserlichen Oberaufsehers Peter Iwanow mit der Nichte des schwachköpfigen Bürgermeisters …» (pd)

Weshalb die Absage? Das Wort «Zar» sei auf jeden Fall ein Reizwort, sagt Eugen Weibel. Ein Wort, das nicht nur innerhalb des Vereins Musiktheater Wil Wellen warf. Weibel sagt: «Wir wurden auf diese Thematik auch von aussen angesprochen.» Er betont, dass es jedoch nicht Sponsoren waren, die eine Absetzung des Stücks forderten.

An der Mitgliederversammlung trug eine ausführliche Diskussion dazu bei, dass sich die Theaterleitung dafür entschied, das Stück nicht im Jahr 2023, aber auch nicht 2024 aufzuführen. Weibel sagt: «Grabenkämpfe in den eigenen Reihen waren zu befürchten und das wollen wir nicht. Das müssen wir als Vereinsvorstand verhindern.»

Die Inszenierung von «La Traviata» im Jahr 2015 war ein grosser Erfolg für das Musiktheater Wil. Bild: Caro Nadler

Viel freiwillige Vorarbeit und die besondere Situation des Präsidenten

Seit 2019 beschäftigten sich die Verantwortlichen sowie einzelne Protagonisten von Musiktheater Wil mit der Vorbereitung für «Zar und Zimmermann». Die Konzeption für das Bühnenbild sowie für die Kostüme standen, waren allerdings noch nicht ausgelöst. Weibel sagt: «Viel Vorarbeit auf freiwilliger Basis sowie viele Emotionen waren bereits in das Stück, in die Vorbereitungen investiert worden. Es tut uns weh.»

Eugen Weibel, Präsident des Musiktheaters Wil. Bild: PD

Für ihn selbst ist es eine besondere Situation. 1982, vor 40 Jahren, spielte er als Zuzug erstmals im Orchester Wil – heute Sinfonisches Orchester Wil. Die Feuertaufe als Paukist hatte er damals bei «Zar und Zimmermann» mit Bravour bestanden, einem Beitritt zum Orchesterverein stand nichts mehr im Wege. Im Rückblick auf seine Premiere in Wil sagt er:

«Ich habe so schöne Erinnerungen an diese Oper und es trifft mich auch deshalb, weil mir die Musik sehr gefällt.»

Inszeniert wurde «Zar und Zimmermann» in Wil erstmals im Jahr 1867, direkt nach der Gründung der Theatergesellschaft Wil – so hiess das Musiktheater Wil. Die Oper war in Wil auch 1895, 1949 und eben 1982 zu sehen. Im Jahr 2024 wird es nun ein anderes Stück sein. Welches, das kann Weibel nicht sagen. Der Entscheid fällt voraussichtlich im Juni. Sicher ist, dass die künstlerische Leitung wieder zugesagt hat. Es sind dies Regisseurin Regina Heer und der musikalische Leiter Kurt Pius Koller.

