Vögele prägte Wil schon vor 60 Jahren

Zentrumsentwicklung Vor 60 Jahren entstanden an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil mehrere Neubauten – darunter das Vögele-Haus Nach dem Wirtschaftsaufschwung Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde die Obere Bahnhofstrasse in Wil zum Einkaufsort. Seit Beginn war Vögele dort einer der prägenden Namen. Jetzt verschwindet er. Adrian Zeller 03.01.2023, 05.00 Uhr

Neue Kaufhäuser und Ladengeschäfte machten Wil zu einem Anziehungspunkt für Kunden aus dem Toggenburg und dem Hinterthurgau. Bild: wilnet

Dieser Tage ist es so weit: Vögele Shoes verschwindet von der Oberen Bahnhofstrasse in Wil. Grund dafür ist das wirtschaftliche Ende des Traditionsunternehmens. Die Marke Vögele prägte die Einkaufsstrasse schon vor 60 Jahren – früher das Modegeschäft von Charles Vögele, zuletzt nur noch das Schuhgeschäft, das aus der Schuhmacherei von Charles Vögeles Vater entstanden war.

Im Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Wil einen Zustrom an Neuzuzügern. Zum Vergleich: 1945 lebten 7000 Menschen in der Stadt, 1960 waren es bereits 10'000, und 1970 knapp 14'000. Damals setzte eine rege Bautätigkeit ein. Um die schnelle Entwicklung der Stadt in geordnete Bahnen zu lenken, beauftragte der Wiler Gemeinderat 1954 den Architekten und Stadtplaner Hans Aregger mit der Ausarbeitung eines Bau- und Zonenplans. Dieser sollte der wachsenden Bedeutung von Wil als regionales Zentrum und dem zunehmenden städtischen Charakter Rechnung tragen, heisst es im entsprechenden Ratsprotokoll.

«Die wohl grösste Auswirkung hatte die neue Bau- und Zonenordnung auf die Obere Bahnhofstrasse», schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider. Die beiden Historiker haben die 2020 erschienene Wiler Stadtchronik verfasst. Die Obere und die Untere Bahnhofstrasse sowie die Toggenburgerstrasse wurden als «Kernzone» mit eigener Bauordnung definiert. Dies hatte markante bauliche Folgen. «Innerhalb von rund zehn Jahren wurde dieses zentrale Gebiet völlig umgestaltet», schreiben Rothenbühler und Schneider. Gemäss ihnen genoss die Obere Bahnhofstrasse zuvor wenig Wertschätzung, sie diente vor allem als Durchgangsstrasse.

Erst 1998 wurde die Obere Bahnhofstrasse autofrei. Bild: PD

Obere Bahnhofstrasse wurde umgebaut

Um eine möglichst hohe Ausnützung der Baufläche zu erreichen, mussten bestehende Liegenschaften Neubauten weichen. Zu den Bauprojekten gehörte auch die Liegenschaft Vögele, die 1961/62 entstand.

Gemeinderat und Bevölkerung Wils begrüssten damals den Umbau der Strasse. Die neuen Kaufhäuser und Ladengeschäfte machten Wil zu einem Anziehungspunkt für Kunden aus dem Toggenburg und dem Hinterthurgau; Jelmoli und Brockmann hiessen die zugkräftigen Namen, später kamen ABM sowie Oskar Weber beziehungsweise EPA hinzu, heute Coop City. In der Nachbarschaft zu Vögele wurden die Kunden in einer grossflächigen Denner-Filiale bedient.

In den 1960er-Jahren wurden zudem verschiedene Baubegehren für elektrisch beleuchtete Geschäftsschilder eingereicht, diese vermitteln der Oberen Bahnhofstrasse zusätzlich ein städtisches Flair. Laut Rothenbühler und Schneider spielte beim Aufschwung der Geschäftsstrasse auch die zunehmende Motorisierung eine Rolle – die Obere Bahnhofstrasse wurde erst ab 1998 zum autoverkehrsfreien Boulevard.

So entstand die Obere Bahnhofstrasse

Die Ursprünge der Oberen Bahnhofstrasse gehen auf den Fürstabt Beda Angehrn zurück, der von 1767 bis 1796 im Amt war. Der Landesherr gab in Abstimmung mit den Wiler Behörden den Auftrag, eine neue Strasse direkt durch die Stadt zu bauen. Die Hintergründe waren vor allem strategischer und logistischer Natur, Truppen sollten möglichst ungehindert nach Wil gelangen können. Und bei einer Hungersnot sollten die Wilerinnen und Wiler schnell mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Dieses Bedürfnis resultierte aus einer konkreten Erfahrung: 1770/71 herrschte eine gravierende Nahrungsmittelknappheit.

Die Obere Bahnhofstrasse entstand vor allem aus strategischer und logistischer Natur. Bild: wilnet

Ab 1777 wurde mit dem Bau der Strasse ab Gossau nach Wil begonnen. Die Winterthurerstrasse, wie die Obere Bahnhofstrasse vormals genannt wurde, war in ihren Anfängen vor allem eine ungeteerte Durchgangsstrasse. Nur zögerlich säumten sie erste Gebäude. Dazu gehörte ab 1836 das gehobene Hotel Schöntal, das bis 1967 an der Stelle des jetzigen Centralhofes stand. Die Liegenschaft diente auch als Telegrafenamt sowie als Wechselstation für die Pferde der Postkutschen.

Um 1860 wurden zehn Wohnhäuser an dieser Strasse verzeichnet. Sie wiesen grössere Vorgärten auf, die die heutige Breite der Wiler Geschäftsstrasse erklären. Im Laufe der Zeit nahmen Weinhändler, Zahnärzte, Apotheker, Altarbauer, Konditoren, Kürschner sowie verschiedene Gastwirte ihre Geschäftstätigkeit an dieser Strasse auf. Zwischen 1899 und 1901 erhielt sie eine elektrische Beleuchtung. Um 1920 wurde sie geteert.

Links sind Wohnhäuser mit ihren Vorgärten zu sehen. Bild: wilnet

Ab 1875 wurden im Hotel Restaurant Schwanen Gäste bedient. Dessen 1978 abgebrochener Saal war ein wichtiger Treffpunkt im gesellschaftlichen Leben von Wil. Beispielsweise waren dort Ende des 19. Jahrhunderts die ersten bewegten Bilder eines «Kinematografen» zu bestaunen. Auch verschiedene durchreisende Künstler und Showtruppen traten im Saal auf. Wiler Vereine trafen sich dort für ihre Versammlungen. Besonders beliebt waren auch die verschiedenen Tanzveranstaltungen, zu denen regelmässig auch der mittlerweile legendäre Kostümball an der Fastnacht zählte.

