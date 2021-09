Kommentar: Klimaausgaben der Stadt Wil sind nicht übertrieben

Kommentar Zwei Prozent der Gesamtausgaben der Stadt Wil fürs Klima auszugeben, ist nicht übertrieben Die SVP hat den Stadtrat aufgefordert, die Investitionen fürs Klima transparent zu machen. Der Partei geht es aber eigentlich vor allem darum, dass die Stadt zu viel Geld dafür ausgibt. Sie liegt falsch. Gianni Amstutz 10.09.2021, 05.00 Uhr

Massnahmen gegen das Klima kosten die Stadt jedes Jahr viel Geld. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Drei Millionen Franken sind ohne Zweifel viel Geld. Mindestens so viel hat die Stadt Wil allein 2020 in Massnahmen gegen den Klimawandel investiert. In den nächsten Jahren wird dieser Betrag wachsen, nur schon deshalb, weil rund 90 neue Massnahmen zur Umsetzung der Resolution Klimanotstand hinzukommen sollen.