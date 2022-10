KOMMENTAR Wiler Steuerfuss ist stabiler als angekündigt: Eine Erhöhung per 2024 würde überraschen Auch kommendes Jahr soll der Wiler Steuerfuss bei 118 Prozent bleiben. Dass eine Erhöhung zum zweiten Mal in Folge verschoben worden ist, weckt Erwartungen. Simon Dudle 27.10.2022, 20.01 Uhr

Mehr Spass wird das Ausfüllen der Steuererklärung nicht machen. Aber immerhin muss in Wil nicht mehr bezahlt werden. Bild: Coralie Wenger

Im Wahlkreis Wil ist grad in Mode, den Steuerfuss zu senken. Hinsichtlich des laufenden Jahres haben acht der zehn Gemeinden eine Reduktion vorgenommen. Um gesamthaft 34 Prozentpunkte gingen die Steuerfüsse runter.

Nur in Wil schien der Zug in die andere Richtung zu fahren. Wegen eines strukturellen Defizits gab es die Ankündigung, den im Jahr 2019 mittels Referendum reduzierten Steuerfuss wieder anheben zu müssen. Dass es nun zum zweiten Mal in Folge nicht dazu kommt, ist ein gutes Zeichen. Für die Stadt, ihren Ruf und vor allem die Bewohnenden. Es ist eine wohltuende Nachricht in Zeiten, in denen vieles teurer wird.

Wil hat hinter Zuzwil, Oberbüren und Niederhelfenschwil den vierttiefsten Steuerfuss im Wahlkreis. Vor allem aber ist dieser stabiler als angekündigt. Das führt so weit, dass es mittlerweile erstaunen würde, wenn die Steuerfuss-Erhöhung per 2024 tatsächlich Realität würde.