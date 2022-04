Weierenstrasse Zuzwil: Ein Ja voller Herausforderungen

Kommentar Zuzwil bewilligt Sanierung der Weierenstrasse: Startschuss für behördlichen Hürdenlauf Mit dem Ja an der Urne haben die Stimmberechtigten Zuzwils dem 1,85-Millionen-Sanierungsprojekt Weierenstrassen den Weg geebnet. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Hürden beseitigt sind - im Gegenteil. Andrea Häusler 10.04.2022, 17.44 Uhr

Die Würfel Sinn gefallen. Die Strasse durch den Zuzwiler Gemeindeteil Weieren kann erneuert und den neuen gesetzlichen Abforderungen sowie den Ansprüchen an die Verkehrssicherheit angepasst werden. Bild: Andrea Häusler

Die Weierenstrasse kann saniert werden. Vergeblich war die Opposition verschiedener Anstösser, die auch nach der Redimensionierung des Projekts nicht verstummt war. Eine Mehrheit von gut 60 Prozent hat den nachhaltigen Nutzen des Projekts für die Gemeinde und die ökonomischen Vorteile einer Gesamtsanierung höher gewichtet als die Interessen vereinzelter Direktbetroffener.

Mit dem – auch wegen der Verlegung der Abstimmung an die Urne – deutlichen Ja ist die Ausführung des Vorhabens demokratisch legitimiert. Dies befreit die Behörden aber nicht davon, weiterhin auf einen Konsens mit den Projektgegnern hinzuarbeiten. Und die Grundeigentümerschaften entlang der Strasse? Sie stehen ebenso in der Verantwortung. Kompromissbereitschaft zu zeigen, ist der bescheidenste Anspruch. Idealerweise gelingt es ihnen aber, sich mit dem Projekt insoweit zu versöhnen, dass diesem, über das sogenannte Gemeinwohl hinaus, gar ein gewisser Eigennutz abgewonnen werden kann.

So oder so. Ohne Einigung droht der Realisierung des Projekts ein jahrelanger Aufschub. Verbunden mit der Gefahr, dass wegen dringlicher Massnahmen wie des Umbaus der Bushaltestelle das entsteht, was das Gesamtprojekt verhindern soll: ein Flickenteppich.