KOMMENTAR Streit um Vergabe von Wiler Buslinie: Zum Glück ist es nun Juristenfutter Wer darf künftig die neue Buslinie von Wil ins Industriegebiet Stelz befahren? Unter den Anbietern schwelt ein Streit, weil manches nicht geregelt ist. Nun müssen Grundsatzentscheide her. Simon Dudle Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Was kostet der Betrieb der neuen Buslinie Wil-Stelz? Die Meinungen gehen im sechsstelligen Bereich auseinander. Bild: PD

Wiler Busknatsch ist der Begriff der Vollkosten Hauptstreitpunkt. Er sagt aus, wie viel Geld ein Unternehmen zu brauchen gedenkt, um die Linie zu betreiben. Doch was alles muss bei der Offerte in diese Vollkosten einfliessen? Wenn Wil Mobil künftig 16 statt 15 Linien betreibt, muss dann für diese 16. Linie ein Betrag für das Busdepot ausgewiesen werden, obwohl dieses sowieso benötigt wird?

So lange Dinge wie diese nicht geregelt sind, haben grössere Unternehmen bei Vergaben Vorteile. Sie kommen günstig an eine neue Linie, da sie gewisse Kosten auf die bereits bestehenden Linien verteilen können. Eine Art interne Quersubventionierung. Gleichzeitig laufen sie Gefahr, zu günstig zu sein und bei Vergaben ausgeschlossen zu werden, Stichwort Dumping-Angebot.

In diesem Fall ist es gut, dass der Wiler Busknatsch Arbeit für die Richter gibt. In der Branche herrscht Unklarheit bei Vergaben von Buslinien. Was in der Äbtestadt gerade passiert, ist exemplarisch und gehört geregelt.

