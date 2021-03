Kommentar Schluss mit Steuern horten Knapp sieben Millionen Franken haben Flawils Steuerzahlende in den vergangenen Jahren zuviel an den Fiskus bezahlt. Das sind rund 38 Steuerprozent. Jetzt sollen die Steuern sinken - Corona hin oder her. Andrea Häusler 19.03.2021, 05.00 Uhr

Silberstreifen am Horizont: Für das nächste Jahr zeichnet sich in Flawil eine Steuerfusssenkung ab. Bild: Michel Canonica

Zum vierten Mal in Serie schliesst die Rechnung der Gemeinde Flawil um Millionen besser ab als budgetiert. Stimmt die Bürgerschaft am 13. Juni der Gewinnverteilung zu, steigt die Steuerausgleichsreserve auf rund 6,8 Millionen Franken an. Das entspricht in etwa 38 Steuerprozent.

Nun ist es an der Zeit, der Bürgerin und dem Bürger zurückzugeben, was ihnen eigentlich gehört. Selbst wenn die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren nicht mehr die gewohnten Überschüsse bescheren sollten, ist eine markante Senkung des Steuerfusses ab 2022 angezeigt. Umso mehr, als Flawil nach wie vor schuldenfrei dasteht.

Gewiss, die finanzpolitische Zukunft ist unsicher und die Coronakrise fordert heraus. Gerade deshalb ist der Zeitpunkt richtig, um geäufnete Reserven anzuzapfen und die Steuerlast der Bürger wie der Unternehmen zu reduzieren. So steht der Bevölkerung mehr Geld zur Verfügung, das zur Sicherung von Arbeitsplätzen in die Wirtschaft fliesst. Der Gemeinderat hat die Zeichen der Zeit erkannt und wird eine Steuersenkung vorlegen. Nun liegt es an den Parteien und der Bevölkerung, sich bis zum Herbst über deren Umfang Gedanken zu machen.