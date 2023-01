Kommentar zu Wil West: Jetzt wäre Einigkeit wichtig

Kommentar Nicht alle ziehen bei Wil West am gleichen Strick – doch jetzt wäre Einigkeit wichtig Die Gemeinden der Region Wil müssten gerade jetzt geschlossen ein Zeichen gegen aussen setzen, um die Bedeutung des Projekts Wil West zu unterstreichen. Aber das geschieht nicht. Simon Dudle Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Bleibt es bei einer Visualisierung von Wil West? Selbst die Region Wil ist mittlerweile keine Einheit mehr in dieser Thematik. Visualisierung: PD

Der Appell an die Regierungen der Kantone St.Gallen und Thurgau ist ein deutliches Zeichen. Die Regio Wil unterstreicht, dass für sie das Projekt Wil West auch nach dem Volks-Nein zum Erschliessungskredit im vergangenen September noch nicht gestorben ist. Damit soll neue Dynamik in dieser Thematik verbreitet werden.

Das Problem aber ist, dass just in diesem Brief auch eine gegenteilige Botschaft mitschwingt. Denn 6 der 23 Gemeinden, welche sich in der Regio Wil zusammengeschlossen haben, unterzeichneten den Appell nicht. Es ist ein Abbild der Volksabstimmung im vergangenen Herbst. Denn damals hatte nicht «nur» die Mehrzahl aller St.Galler Gemeinden Nein gesagt zum Kredit, sondern auch sechs der zehn Gemeinden im Wahlkreis Wil.

«Wil West ist ein Projekt der Region», steht im Appell an die beiden Regierungen. Genau diese Aussage unterstreicht das Schreiben aber nicht restlos. Einigkeit im Grossraum Wil sieht anders aus und die Abstimmung von September hat Spuren hinterlassen.

Gerade in jenen Gemeinden, wo das Volk mehrheitlich Nein gesagt hat, sind die Gemeindebehörden nun unter Druck. Kommen dann noch gewisse Nachteile wie etwa in Bettwiesen die Verkehrssituation dazu, dann sind plötzlich Partikularinteressen wichtiger als das regionale Grossprojekt.

Dabei müssten gerade jetzt die Gemeinden der Region Wil geschlossen ein Zeichen gegen aussen setzen, um die Bedeutung des Projekts zu verdeutlichen. So aber wird der Eindruck vermittelt, dass der Leuchtturm, als welcher Wil West gerne bezeichnet wird, selbst im Raum Wil wackelt, noch bevor er gebaut ist.

