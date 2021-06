Kommentar zum FC Wil: Etwas mehr Routine, bitte

KOMMENTAR Nachwuchsförderer Nummer 1 bleiben, aber etwas mehr Routine darf es sein Kein anderer Verein im Schweizer Profifussball setzt so stark auf den Nachwuchs wie der FC Wil. Das birgt auch Tücken. Ein Kommentar zur Frage, wie «grün» die Wiler in der nächsten Saison sein sollen. Simon Dudle 08.06.2021, 05.00 Uhr

Auch dank Jan Kronig ist der FC Wil weit oben in der Nachwuchsförder-Rangliste. Einige Routiniers braucht es aber doch. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Jugendwahn ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bringt er dem FC Wil viel Anerkennung ein, mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus. Leistungsschwankungen und Fehler werden den Spielern verziehen, da diese noch im Lernprozess sind. Nichtsdestotrotz nimmt der Klub an einer Meisterschaft teil und die Resultate sind erheblich. Nicht abzusteigen und somit Teil des Schweizer Profifussballs zu bleiben, ist elementar. 39 Punkte aus 36 Spielen – also 1,08 Punkte pro Partie – waren in der vergangenen Saison eine dünne Ausbeute.