KOMMENTAR Höhere Miete für mehr Licht? Frust der Fussballer ist verständlich Womöglich muss der FC Wil künftig tiefer in die eigene Klubkasse greifen, um die Miete im Stadion Bergholz zu stemmen. Das hängt mit der Aufrüstung der Lichtanlage zusammen. Dass der FC keine Freude daran hat, liegt auf der Hand. Denn Challenge-League-tauglich war das neue Bergholz bisher nie. Simon Dudle 13.01.2022, 22.52 Uhr

Die Finanzierung der neuen Lichtanlage sorgt für eine Kontroverse. Bild: Urs Bucher

Gerade erst ist im Wiler Stadtparlament zum zweiten Mal hintereinander ein Jahresbudget mit einem Minus von über acht Millionen Franken verabschiedet worden. Und schon mussten sich die Volksvertreter damit befassen, 720'000 Franken für die Aufrüstung der Lichtanlage im Fussballstadion Bergholz zu sprechen. Nein sagen konnten sie zur ausgearbeiteten Vorlage fast nicht, weil damit gleich zwei Probleme auf einen Schlag gelindert oder gelöst werden. Es ist genug hell für die Swiss Football League, und die Lichtverschmutzung wird markant gesenkt.

Unter diesem Blickwinkel ist logisch, dass versucht wird, den einen oder anderen Franken beim Nutzer der Anlage wieder reinzuholen. Die vorberatende Kommission schlug vor, dass eine Mietpreiserhöhung für den FC Wil per 2024 geprüft werden soll. Über die Höhe wurden noch keine Angaben gemacht. Die deutliche Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier folgte am Donnerstagabend diesem Ansinnen. Der Frust des Fussballklubs, der nicht mitdiskutieren konnte, ist aber nachvollziehbar. Denn vor der Volksabstimmung zum Bergholz-Neubau im Jahr 2010 war klipp und klar festgehalten worden, dass ein Challenge-League-taugliches Stadion gebaut werden soll. Seit der Eröffnung und bis zum heutigen Zeitpunkt entspricht dieses aber nicht vollends dem Stadionkatalog der Swiss Football League. Argumentiert wird, die Anforderungen der Liga seien zwischenzeitlich angepasst worden. Das trifft zu, tangierte aber schon die Planungs- und Bauphase des Stadions, als noch hätte reagiert werden können.

Es wird nun ins Feld geführt, der FC habe schon viel profitiert und gerade erst einen neuen Kunstrasen bekommen. Zudem beteiligt sich die Stadt namhaft an der bevorstehenden Überdachung der Gegentribüne. Hier bietet sich der Vergleich mit einem Wohnungsmieter an. Nach ein paar Jahren sind die Wände nicht mehr schön genug und müssen auf Kosten des Vermieters neu gemalt werden. Dass ein Kunstrasen in einem Fussballstadion nach acht Jahren ersetzt werden muss, kommt keineswegs überraschend. Und die Überdachung wurde bereits früher ohne den Vorbehalt einer Mietpreiserhöhung genehmigt. Wenn, dann wäre die Mietpreisanpassung im politischen Prozess zur Überdachung anzuzeigen gewesen.

Kurzum: Die Aufrüstung der Lichtanlage kommt finanzpolitisch für alle Beteiligten zum falschen Zeitpunkt.