Es muss in Wil vorwärts gehen mit den erneuerbaren Energien

KOMMENTAR Es muss vorwärtsgehen An der Parlamentssitzung am Donnerstag hat das Parlament den Nahwärmeverbund Lenzenbüel an den Stadtrat zurückgewiesen. Es macht wenig Sinn, ein «Öfeli» zu bauen, wenn vor der Haustür reichlich Abwärme produziert wird. Dennoch: Es muss endlich vorwärtsgehen mit der erneuerbaren Energieversorgung. Sabrina Manser 02.09.2022, 17.00 Uhr

Ein Holzheizkraftwerk ist in Wil erst einmal vom Tisch. Bild: Urs Hanhart

In Wil wurde 2019 der Klimanotstand ausgerufen: Bis 2050 soll es keine Treibhausemissionen auf städtischem Gebiet mehr geben. Es muss also vorwärtsgehen – auch bei der erneuerbaren Energieversorgung. Die Thematik wird wegen der drohenden Stromknappheit im bevorstehenden Winter noch befeuert.

Klar. Es macht wenig Sinn, ein «Öfeli», wie es im Parlament genannt wurde, in der Stadt zu bauen, wenn der ZAB mehr als genug Abwärme produziert und einen Grossteil der Stadt Wil mit Wärme versorgen könnte. Doch die Frage steht im Raum: Was wollen die Parlamentarier und vornehmlich die Grünen Prowil eigentlich? Erst wurde die Fernwärme kritisch beäugt. Dann wurde ein Postulat eingereicht. Es sollte geprüft werden, ob Holzheizkraftwerke zur Wärmeversorgung eingesetzt werden können. Dies als mögliche Alternative zur Fernwärme durch den ZAB. Zwei Jahre später geben ausgerechnet die Grünen den Anstoss, das Geschäft zurückzuweisen.

Aber auch die Stadt scheint zu hadern. Eine klare Strategie ist, zumindest von aussen betrachtet, nicht erkennbar. Ein Gesamtkonzept für die Wärmegewinnung liegt noch immer nicht auf dem Tisch.

So ging es am Donnerstagabend wieder einen Schritt rückwärts. Trotzdem dürfte es auf die Fernwärme hinauslaufen. Es sind aber noch einige Hürden zu überspringen. Jahre werden verstreichen. Zumindest in der Aussenwahrnehmung herrscht Stillstand in dieser Thematik. Die Stadt kann sich bei der Energiegewinnung nicht profilieren, nachdem sie mit dem Ausrufen des Klimanotstandes einst ein klares Zeichen gesetzt hatte. Es braucht nun eine klare Linie – und vor allem eine Vorwärtsstrategie.