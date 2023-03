Kommentar Erfolg kann man nicht kaufen: Der EC Wil wird mit einem der niedrigsten Budgets der Liga Schweizer Amateurmeister Der EC Wil schaffte am Dienstagabend Historisches. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist der Verein Schweizer Amateurmeister geworden. Und das als jüngstes Team und mit einem der niedrigsten Budgets der 1. Liga. Das zeigt: Erfolg kann man nicht kaufen. Lukas Tannò 22.03.2023, 10.17 Uhr

Joel Moser (links) und Lars Kellenberger feiern zusammen den Schweizer Amateur-Meistertitel. Bild: Lukas Tannò

Mit dem Schweizer Amateurmeistertitel kann der EC Wil den grössten Erfolg der über 140-jährigen Klubgeschichte feiern. Das war vor der Saison aber alles andere als abzusehen, denn mit dem EHC Wetzikon und der GDT Bellinzona hegten zwei Teams Aufstiegsambitionen, die finanziell in einer anderen Liga spielen als die Wiler. Aber eben: Erfolg kann man nicht kaufen.

Das beste Beispiel dafür ist der EC Wil selbst. Vor einigen Jahren hatten die Äbtestädter noch andere Ambitionen. Mit Andy Ritsch wurde in der Saison 2017/2018 ein Vollzeit-Trainer eingestellt. Zusätzlich zahlte man den Spielern hohe Löhne. Drei Spieler kosteten den EC Wil damals zusammen über 100’000 Franken. Im Vergleich dazu: In dieser Saison zahlte man für das gesamte Team einiges unter 100’000 Franken.

Unter Ritsch blieb der grosse Erfolg aus. Man qualifizierte sich zwar immer für die Playoffs und schaffte in der ersten Saison den Vorstoss in die Halbfinals. In den anderen beiden Jahren schied man aber zweimal sang und klanglos im Viertelfinal aus. Was aus dieser Zeit übrig blieb, war ein Haufen Schulden. Der EC Wil musste sich neu orientieren.

Mit Kevin Schüepp holte man den perfekten Mann an die Bande. Mit dem wenigen Geld, das er zur Verfügung hatte, setzt er wieder auf junge, talentierte Eigengewächse und stellte diesen einige erfahrene Spieler an die Seite. Die Erwartungen hielten sich in Grenzen.

Und doch passte in dieser Saison irgendwie alles zusammen. Es entstand eine Mannschaft, die auf dem Eis als Team alles gab. Das Resultat: Mit dem jüngsten Kader der 1. Liga und einem niedrigen Budget schaffte man Historisches. Erfolg kann man halt eben nicht kaufen.