Kommentar Ein kommunikativer Fauxpas: In ihrer Rolle Stadträtin muss Ursula Egli umsichtiger agieren Als Kantonsrätin darf Ursula Egli ihre eigene Meinung vertreten. Als Stadträtin ist sie aber ans Kollegialitätsprinzip gebunden. Deshalb muss sie Alleingänge in Sachfragen vermeiden. Gianni Amstutz 08.02.2021, 18.36 Uhr

Die neu gewählte Stadträtin Ursula Egli politisiert auch für die SVP im Kantonsrat. Bild: PD

Dass Ursula Egli im Vorfeld einer Abstimmung im Kantonsrat Partei ergreift und für ein Ja zur Revision des Wasserbaugesetzes weibelt, ist völlig legitim. Immerhin ist sie nicht nur Stadträtin, sondern auch gewählte Kantonsrätin. Als solche steht es ihr frei, ihre Meinung zu einem Geschäft kundzutun – und auch zu versuchen, andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier davon zu überzeugen. Auch bei Abstimmungen muss es nicht das Ziel sein, dass die drei Wiler Stadträte im Kantonsparlament unisono abstimmen.

Es scheint zudem, als wäre Eglis Vorpreschen nicht parteipolitisch motiviert. Vielmehr hat sie wohl versucht, die Haltung des Wiler Baudepartements aufzuzeigen. Davon zeugt der Umstand, dass der Brief an die Kantonsräte nicht nur von ihr, sondern auch von Max Forster, einem Kadermitarbeiter ihres Departements, unterzeichnet wurde.

Das Problem ist deshalb nicht eines der politischen Haltung, sondern der Kommunikation. Ursula Egli hat beim Wasserbaugesetz Abstimmungskampf in ihrer Rolle als Mitglied der Wiler Stadtregierung geführt. Mit ihrem Brief an die Kantonsräte erweckte sie den Eindruck, die offizielle Meinung der Stadt Wil zu vertreten. Dem ist aber nicht so, wie sich zeigt. Im Gegenteil: Die zwei weiteren Stadträte Jigme Shitsetsang und Dario Sulzer, welche auch im Kantonsparlament sitzen, vertreten zum betreffenden Gesetz die konträre Meinung.

Ursula Egli ist zugutezuhalten, dass sie ihren Fauxpas bereits eingeräumt hat. Als neu gewählte Stadträtin muss sie sich aber möglichst rasch an ihre Doppelrolle gewöhnen und die Prioritäten richtig setzen. In Zukunft sollte sie solche Kommunikationspannen tunlichst vermeiden. Sie schwächen das Bild eines geeinten Stadtrats, den zu verkörpern sich die neue Regierung doch so gross auf die Fahne geschrieben hat.