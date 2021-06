KOMMENTAR Aufstieg in letzter Runde verpasst: Der FC Uzwil hat eine grosse Chance vertan Kurz vor der Ziellinie hat der FC Uzwil den vierten Wiederaufstieg in die 1. Liga seit 1972, 1977 und 1979 doch noch vergeben. Das ist ein ganz bitteres Saisonende für die Ostschweizer, wären sie doch zweifellos der verdiente Aufsteiger gewesen. Tim Frei 26.06.2021, 20.00 Uhr

Yanis Uetz (rechts) und der FC Uzwil haben den Aufstieg knapp verpasst. Bild: Tim Frei (Widnau,13. Juni 2021)

In der letzten Runde die Leaderposition abgegeben und damit den Aufstieg verschenkt – das ist ein ganz bitteres Saisonende für den FC Uzwil. Damit haben die Ostschweizer eine grosse Chance verpasst, die sich so schnell nicht mehr bieten dürfte. Denn: Weil die Meisterschaft aufgrund der Coronapandemie bereits nach der Hinrunde beendet werden musste, war der Aufstieg selten so einfach wie in dieser Saison.