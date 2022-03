KOMMENTAR Viel besser als erwartet: Die Wiler Steuerfusserhöhung kann erneut verschoben werden - mindestens Ausgaben und Einnahmen haben sich bei der Stadt Wil im Jahr 2021 nahezu die Waage gehalten. Warum nun erneut auf die angekündigte Anpassung des Steuerfusses verzichtet werden kann. Simon Dudle 29.03.2022, 20.12 Uhr

Die Finanzen der Stadt Wil waren 2021 im Lot. Bild: Alessandro Crinari, Keystone

Einmal mehr ist es Tatsache: Der städtische Abschluss ist deutlich besser als budgetiert. Ein Vorwurf ist dem damaligen Stadtrat nicht zu machen, befand man sich doch während des Budgetprozesses im ersten Coronajahr. Vieles war ungewiss und Vorsicht geboten.

Es wäre aber schwer verdaulich, wenn der aktuelle Stadtrat an der in Aussicht gestellten Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte per 2023 festhält. Denn die Stadt Wil hat sich in den letzten Jahren massiv entschuldet. War der Schuldenberg 2015 nach fast 60 Millionen Franken hoch, so ist er auf gut 24 Millionen reduziert worden. Somit besteht dank des freien Eigenkapitals ein Polster, falls es doch mal ein saftiges Minus geben sollte.

Natürlich: Es kommen in naher Zukunft grosse Investitionen auf die Stadt zu. Das Fussballstadion Bergholz wird überdacht sowie mit einer neuen Lichtanlage bestückt. Und der Hof zu Wil ist fertig zu sanieren, um nur ein paar Brocken zu nennen. Bis die ganz grossen Kisten dran sind, wird es aber dauern. Der neue Bahnhofplatz braucht noch viel Vorlaufzeit, die Schulraumplanung wohl noch mehr.

Zudem ist die Bautätigkeit in der Stadt rege, was neue Steuerzahler und mehr Einnahmen generieren wird. Eine Steuerfusserhöhung ist bei diesen Perspektiven nicht angebracht und erneut zu verschieben. Gut möglich, dass sie gar nie nötig wird.