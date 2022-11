Die WM lässt die Weihnachtszeit in der Hintergrund rücken

Kolumne Wie mich die WM den 1. Advent vergessen liess Dass am Sonntag die Weihnachtszeit beginnt, steht für einige gerade im Hintergrund. Sogar für manche Nicht-Fussballfans. Lara Wüest 24.11.2022, 15.30 Uhr

Kerzen oder Pyros? Durch die WM in der Weihnachtszeit stellen sich uns schwierige Fragen. Bild: Susann Basler

Bratwurst oder Weihnachtsguetzli? Bier oder Glühwein? Die Fussball-Weltmeisterschaft stellt unsere Adventszeit auf den Kopf. Als vor einigen Jahren die ersten Stimmen aufkamen, die sagten, dass eine WM in der Weihnachtszeit nicht geht, dachte ich: mir doch egal. Ich interessiere mich nicht für Fussball. Schon gar nicht in einem Land, das seine Stadien auch im Winter so stark herunterkühlen muss, dass der Klimaschutz das Nachsehen hat.

Fussballturniere haben in mir noch nie ein Fieber ausgelöst. Und wenn, dann eher eins im negativen Sinn: Eine Art Antifieber könnte man sagen. Betrunkene Fans streiten sich um die Entscheide des Videoschiedsrichters. Und das bei einem Sport, bei dem das Geld das letzte Wort hat.

Nein, dass die WM 2022 in die besinnliche Weihnachtszeit fällt – das wird mich nicht berühren. Dachte ich vor einigen Jahren.

Und dann ist viel passiert: Auf den Gastgeber Katar hagelte es heftige Kritik, weil das Land die Menschenrechte missachtet. Auf den Fifa-Weltverband, weil er so einem Land die Austragung überhaupt gegeben hat.

Im Verlauf der letzten Wochen kam auch ich nicht mehr darum herum, mich mit dieser Weltmeisterschaft zu befassen. Die Kritik an der WM wurde sogar bei meinen nicht sportinteressierten Freunden zum Thema Nummer eins. Wer das nicht mitverfolgt hatte, konnte nicht mitreden.

So kam es, dass kürzlich das geschah, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Anfang Woche ging ich zum Einkaufen in die Stadt. Ich staunte nicht schlecht, als ich die Tannenzweige für Adventskränze in den Regalen sah. «Wer soll denn die so weit im Voraus kaufen?», fragte ich mich.

Ein Blick in den Kalender belehrte mich eines Besseren: Schon diesen Sonntag ist der 1. Advent. Vor lauter WM hatte ich das komplett vergessen. Jetzt wird es für mich hektisch: Am Samstag mit meinem Partner noch rasch den Adventskalender für unsere Tochter basteln. Und am Montag dann den Adventskranz, weil ich am restlichen Wochenende keine Zeit dafür habe.

Die Weihnachtszeit bedeutet für mich sonst: Herunterfahren. Und Zeit mit meiner Familie verbringen. Dieses Jahr ist das etwas anders.