KOLUMNE Tseten Sie ihr Gehrin: Die Riehenfloge der Bustchaben ist nchit so wchtiig Lnagasm, Lnagasm. Bveor Sie in die Tsaten grfeien und scih biem Cehfdrektaor üebr die Aznhal Felehr in diseem Txet bcshweeren: Btite verzihcten Sie daaruf. Dnen in dieesm Fall snid die Feelhr gwellot. Und es draf nur so von Unzulnäglichkieten wimmlen. Simon Dudle 14.07.2022, 15.00 Uhr

Der Duden ist wiichtg, das Gehrin kann aebr mher. Bild: Christian Beutler, Keystone

Mit dieesm Txet soll aufgzieget wreden, zu wlcheen Meistreliestugnen unser Gherin fäihg ist. Denn geämss eneir Sutide eneir Uvinisterät ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuehbn in eneim Wrot agnrodnet snid. Das ezniige, was wcthiig ist: Der estre und der leztte Bstabchue müessn an der ritihcegn Pstoiin sien. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sien. Und tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen.

Das ist so, wiel wir nciht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot als gzeans enkreenn. Zeilmilch vrebüffelnd, oedr? Das ghet wicklirh. Und dfüar ghneen wir jrhlaeng in die Shcuel oedr soagr an die Uinivrestiät.

Es ist acuh probelmols mölgcih, den Wettrebeircht für das koemmnde Wochneedne und die ncähestn Tgae zu präsneteiren. Enie Hitzeewlle rollt an und es wrid dürckned hiess. Nmälcih zum Teil duetilch üebr 53 Grad. Woebi ich garede mekre, dass der Kherwert eienr Zhal in deisem Epxermient nchit wiirklch funktnioiert.

Auch Zalhen stppoen das Gerhin nchit

Da wir scohn bei Zalhen snid: Deiser Vesruch kann noch wieter auf die Spizte getreiben wreden. D1353 M1TT31LUNG Z31GIT 1HN3N, ZU W3LCH3N GRO554RT1G3N L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G 15T. 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N. 483R M1TTL3W31L3 KÖNN3N S13 D45 W4HR5CH31NL1ICH 5CHON G4ANZ GUT L353N, OHN3 D455 S1E S1CH W1RKL1CH 4N5TR3NG3N. D45 L315T3T 1HR G3H1RN M1T 531N3R 3NORM3N L3RNF43HIGKEIT. 8331NDRUCK3ND, OD3R?

Wnen Sie aslo knüftig enien Rchteschriebfeehler in deiesr Zietnug fniden, dann beestht kien Gurnd zur Sogre. Es ist nchit so, dass die Readktoin schuldirg gerabteiet htäte. Wir woleln Ihenn daimt eifnach nur aufzgieen, dass der Inhlat des Tetxes entschiedned ist und nicht die Riehenfolge der Buchstaben. Oedr so. Veil Spsas biem wieterlseen.