Kolumne Seitenblick: Lammhüftli-«Salat», oder warum ich das Homeoffice schätze In der Schweiz gilt nun seit fast einem Monat Homeoffice-Pflicht. Welche Vor- und Nachteile Redaktorin Rossella Blattmann bei der Arbeit am heimischen Schreibtisch sieht. Rossella Blattmann 12.02.2021, 05.00 Uhr

Rossella Blattmann, Redaktorin. Bild: Reto Martin

Homeoffice. Des einen Freud, des anderen Leid, so ist es doch für uns alle Pflicht im Kampf gegen die Pandemie. Seit fast einem Monat müssen alle Schweizerinnen und Schweizer dort, wo es «möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar» ist, bis auf weiteres in den eigenen vier Wänden ihre Brötchen verdienen. Sei es frisch geschminkt, geduscht und mit frisch geföhnten Locken im extra eingerichteten Arbeitsplatz, ergonomisches Sitzkissen inklusive. Oder im Gammellook, mit löchriger Sesamstrassen-Pyjamahose und Struwwelpeter-Frisur. So will es der Bundesrat.