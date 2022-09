Kolumne: Strom sparen im eigenen Haushalt

Kolumne Seit kurzem tropft mein Kühlschrank Derzeit sind alle dazu angehalten, ihren Stromverbrauch zu senken. Die Autorin hat zu Hause verschiedene Massnahmen umgesetzt – und könnte noch weit mehr tun. Etwa zum Coiffeur gehen. Lara Wüest 22.09.2022, 17.00 Uhr

Ein wärmerer Kühlschrank spart Strom. Bild: Trix Niederau

Energiesparen ist das Thema der Stunde. Kürzlich überlegten wir zu Hause deshalb, was wir in den eigenen vier Wänden noch tun können, um den Stromverbrauch zu senken. Ich durchforstete das Internet und fand unzählige Tipps. Einige davon setzen wir jetzt um.

So kühlt unser Kühlschrank unser Essen zum Beispiel nur noch auf sieben statt auf fünf Grad hinunter. Ein Grad höhere Temperatur soll schliesslich bis zu sechs Prozent Strom einsparen. Seither tropft zwar die hintere Kühlschrankwand und Kartonverpackungen bleiben auf den Glastablaren kleben. Doch das gute Gefühl, etwas gegen die drohende Energiekrise und für die Umwelt zu tun, überwiegt.

Der Backofen auf Umluft

Wir waschen nun fast alles dreckige Geschirr im Geschirrspüler. Es ist ein neues Modell mit einem guten Energiesparprogramm. Der Backofen läuft fast immer auf Umluft, auch damit lässt sich der Stromverbrauch wirksam reduzieren. Die Heizungen sind zwar um diese Jahreszeit noch ausgeschaltet, doch schon jetzt habe ich sie in allen Räumen um eineinhalb Grad heruntergedreht.

Wenn jemand von uns den Wasserhahn laufen lässt, fliesst das Wasser kalt. Das zumindest haben wir uns vorgenommen. Bei der Umsetzung happert's noch ein wenig. Zu sehr bin ich es zum Beispiel gewohnt, den Lumpen, mit dem ich den Tisch abwische, mit warmem Wasser abzuspülen. Dabei macht Warmwasser laut meiner Internetrecherche einen grossen Teil des Energieverbrauchs im Haushalt aus.

Weniger lang duschen

Unter dem Strich bleibt das Gefühl, dass wir in unserem Haushalt noch mehr machen müssten. Konsequent alle elektronischen Geräte ausschalten, zum Beispiel, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Oft vergesse ich etwa mein Handy-Ladegerät in der Steckdose.

Ein häufiger Tipp aus dem Internet ist auch: Weniger lang duschen und damit den Warmwasserverbrauch senken. Doch davon bin ich meilenweit entfernt. Meine langen Haare machen mir einen Strich durch die Rechnung, Haarewaschen dauert. Immerhin stelle ich während des Schamponierens das Wasser aus. Kalt duschen wäre eine Möglichkeit. Doch dazu tauge ich nicht. Lieber gehe ich zum Coiffeur und lasse mir die Haare schneiden.