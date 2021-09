Kolumne Im Kino am Handy: Die Bildschirmzeit nimmt groteske Züge an Mit dem ständig griffbereiten Handy schwindet die Fähigkeit, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren. Dabei birgt die immer längere Bildschirmzeit auch gesundheitliche Gefahren. Larissa Flammer 16.09.2021, 19.00 Uhr

Handy und PC sind im Homeoffice oft unersetzlich. Bild: Christian Beutler/Keystone

Wie lange am Stück können Sie sich konzentrieren? Eine halbe Stunde? Mehr als eine Stunde? Oder nur zehn Minuten? Auf diese Frage gibt es viele verschiedene Antworten. Jedes Gehirn arbeitet ein bisschen anders. Grundsätzlich ist es aber wohl so, dass die Konzentrationsdauer abnimmt. Was sich unter anderem mit der schneller und vernetzter gewordenen Welt erklären lässt, in der wir leben.

Dass bei einer repetitiven oder uninteressanten Tätigkeit die Konzentrationsfähigkeit leidet, kann man gut verstehen. Kurios ist aber folgende Begebenheit, die sich kürzlich im Kino zutrug. Die Szene: Ein neuer Film wird zum ersten Mal gezeigt. Man könnte meinen, wer am Premierentag ins Kino geht, freut sich ungemein auf den Film. Hat vielleicht schon Wochen – in Pandemiezeiten eher Monate – darauf gewartet, dass der Streifen endlich gezeigt wird. Und dann sitzt man im Kinosaal, und scrollt fast während der ganzen Zeit durchs Handy. Na ja, man muss das verstehen: Im Vergleich zu Kurzvideos auf Tiktok zieht sich ein Film halt schon ziemlich in die Länge.

Wobei: Dass vor der Kinoleinwand auch noch der Handybildschirm konsultiert wird, ist gar nicht so abwegig. Wie viele Menschen haben das Smartphone griffbereit, obwohl eigentlich der Fernseher läuft? Oder suchen bei der Arbeit am PC-Bildschirm die Ablenkung im Handy?

Dabei hat die Bildschirmzeit in den vergangenen Monaten aufgrund des Lockdowns und des Homeoffice sowieso zugenommen. Nur ein paar Beispiele: Fussballspiele konnten nicht mehr im Stadion verfolgt werden, dafür als Stream und im Liveticker. Sitzungen wurden via Zoomcall statt am Besprechungstisch durchgeführt. Sogar die Gespräche während der Kaffeepause mussten digital stattfinden. Und Netflix und Co. sind gefragter denn je, weil nur eingeschränkte Veranstaltungen möglich sind.

Die Erkenntnis, dass die Pandemie aufgrund der verstärkten Bildschirmzeit unsere Augen schädigt, liess deshalb nicht lange auf sich warten. Zwar sind im Homeoffice, PC und Handy oft unersetzlich. Doch gerade im Kino würde ein Bildschirm doch genügen. Den Augen und dem Filmgenuss zuliebe.