Fritz Studli und seine Meinung zu Gemeindefusionen

Kolumne Gartenhag-Denken statt regionale Lösungen Der pensionierte Journalist Fritz Studli macht sich Gedanken darüber, wieso Gemeinden nicht zusammenwachsen wollen. Fritz Studli 20.11.2021, 12.00 Uhr

Da geht's lang: Wegweiser zum Provisorium des Gemeindehauses in Oberbüren. Bild: PD

Fritz Studli hält sich ungern in Amtshäusern auf. Als Jugendlicher hatte er ein prägendes Erlebnis. Er musste in Niederuzwils Gemeindehaus antraben, in dem sich auch der Polizeiposten befand. Der Dorfpolizist, bullig und aktiver Schwinger, las ihm wegen einer Lappalie kräftig die Leviten. Spätere Aufenthalte, etwa im Steueramt, trugen ebenfalls wenig zu Studlis Wohlbefinden bei. Seitdem meidet er Amtshäuser, die überall aufgemöbelt werden.

So etwa in Oberbüren, wo die Gemeindeangestellten vorübergehend Unterschlupf im Mehrzweckgebäude gefunden haben. Doch nicht nur im sparsamen Flecken an der Thur, auch in Jonschwil gewinnt das Thema an Aktualität. So kritisiert das dortige Gemeindeoberhaupt bei beinah jedem Anlass die seiner Ansicht nach unhaltbaren Zustände im Verwaltungsgebäude. Eine bauliche Veränderung dürfte also in der Chäfergemeinde bald bevorstehen.

Auch im fernen Tannzapfenland, genauer in Münchwilen, wurde kürzlich das Gemeindehaus saniert. Unter anderem seien Fenster undicht, lautete eine der Begründungen für diese bauliche Massnahme. In Büros werde es rasch viel zu warm. So sollen bereits Anfang Mai dieses Jahres 27 Grad gemessen worden sein. «Wie heiss muss es da erst sein, wenn auch noch gearbeitet wird?», fragt sich «Tagblatt»-Kolumnist Lü nicht ohne Sarkasmus.

Gemeindehaus hat 19 Millionen Franken gekostet

«Die Verwaltung muss für Bürgerinnen und Bürger da sein und nicht umgekehrt», denkt Studli. In Uzwils Gemeindehaus an der Lindenstrasse wird Politik verwaltet. Über 19 Millionen Franken hat es gekostet. «Ein Haus für ein Jahrhundert» haben Architekten das Projekt betitelt. Die Vorlage bewegte vor acht Jahren die Gemüter. «Zu teuer und überdimensioniert sowie am falschen Ort», lautete die Kritik.

Schliesslich stimmten die Uzwiler dem Kredit zu, wenn auch eher knapp. «Gemeindehaus-Vorlagen haben's schwer, sie verfügen über keine Lobby», sagte der Gemeindepräsident. Der Amtsmief ist nun gewichen, das Ambiente kundenfreundlicher geworden. Uzwils Exekutive fasste beim Neubau auch eine Erweiterung für regionale Lösungen ins Auge. Ein Zusammengehen, so die damalige Einschätzung, sei jedoch in den nächsten Jahren nicht realistisch.

Diese Beurteilung hat sich bewahrheitet. Regionale Zusammenarbeit wird in Sonntagsreden von Politikern zwar gerne proklamiert. Doch die Wirklichkeit präsentiert sich anders. Jede Gemeinde schaut in erster Linie für sich: Gartenhag – statt regionales Denken.

Die Region wächst zusammen, die Verwaltungen nicht

Die Region wächst zusammen. Uzwil und Oberuzwil sind eng ineinander verschachtelt. Auswärtigen Besuchern kann Studli nur schwer erklären, weshalb sich die Gemeinden an der Uze nicht längst zusammengeschlossen haben. Ein entsprechendes Arbeitspapier wurde vor Jahren schnell wieder in der Schublade versenkt.

Wer eine Fusion zum Thema macht, schafft sich vor allem ob dem Bahndamm Feinde. Das musste Studli am eigenen Leib erfahren. Dabei bergen Gemeindevereinigungen Vorteile. Die grössten Gewinne liegen in der Raumplanung, bei der Neuorganisation von Schule und Verwaltung sowie in der Dynamik, die ein solcher Schritt auslösen könnte.

Oberuzwil will eigenständig bleiben. Das dokumentiert sich darin, dass das Gemeindehaus nicht nur saniert, sondern zusätzlich ein äusserst kostspieliger Anbau realisiert werden soll. Im Gutachten findet sich kein Wort über allfällige regionale Lösungen. Ein Zusammengehen mit dem grossen Nachbarn spielt denn auch in Oberuzwils Legislaturzielen keine Rolle. Und so darf weiterhin nicht zusammenwachsen, was zusammengehört.

Fritz Studli ist Journalist im Ruhestand und kommentiert in loser Folge das Uzwiler Lokalgeschehen.