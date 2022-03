KOLUMNE Fritz Studli und die Native Kids von Oberuzwil Der pensionierte Journalist Fritz Studli bezweifelt, dass die heutigen Kinder in der voll digitalisierten Schule mehr lernen als früher und sich vor allem echte Bildung sowie kritisches Denken aneignen können. Fritz Studli 04.03.2022, 12.00 Uhr

Die Digitalisierung hat auch die Schulen erreicht, wie dieses Bild aus einem Thurgauer Schulzimmer zeigt. Bild: Donato Caspari

«Wie, Fritz, schon ausser Atem? Der Herr Redaktor a. D. belieben zu schwächeln?» Die Worte seines Freundes Max Lütolf sind lieb gemeint, aber dennoch ist Fritz Studli kurz gereizt. Die Steigung der Morgenstrasse hinauf nach Oberuzwil macht ihm auf Spaziergängen normalerweise nicht zu schaffen. Aber sein Kompagnon Lütolf ist jünger, fitter als er, und im Gegensatz zu Studli raucht er nicht, noch nicht mal ab und zu eine Villiger-Krumme.

Die beiden Pensionäre bleiben stehen, auf der Höhe der Primarschule Oberuzwil. Studli nutzt die Pause für ein Ablenkungsmanöver, um nicht zugeben zu müssen, dass er schwächelt. «Hier», zeigt er mit ausladender Geste zum Schulhaus Breiti hinüber, «hier, Monsieur Lütolf, ist übrigens die digitaldidaktische Avantgarde der Ostschweiz, in dieser Schule mit ihrer exzellenten Geräteflotte. Jede Schülerin, jeder Schüler hat hier ein iPad, ein Laptop – und sogar die Wandtafeln sind digital, Max - und alles dank weiterer Millioneninvestitionen bald auf dem neuesten Stand. Oberuzwil, die Speerspitze der Avantgarde der durchdigitalisierten Schulen!»

Max Lütolf schweigt; er hat sein Smartphone aus der Manteltasche gezückt und überprüft, wie viele Schritte sie beide schon zurückgelegt haben. Er weiss, da kommt noch mehr. «Kannst du dir das vorstellen, Max?», fragt Studli, rhetorisch, denn er wartet gar keine Antwort ab: «Digital rechnen, schreiben, lesen, vom Kindergarten an aufwärts digital lernen. Und niemand muss mehr die Tafel putzen am Ende der Stunde – ein Klick, alles gespeichert oder gelöscht. Fragt sich nur, was davon übrig bleibt in den Köpfen dieser Kinder. Habe ich echte Bildung, wenn ich mir alles digitalisiert aneigne? Lerne ich kritisches Denken am Laptop? Wozu überhaupt noch schreiben lernen, wenn man alles eintippen kann? Wozu noch rechnen, wozu noch eine andere Landessprache pauken, wenn einem die Endgeräte die gedankliche Anstrengung abnehmen? Die Frage ist doch, Max: Habe ich es im Kopf? Oder habe ich es in der App? Und was macht denn diese digitalavantgardistisch beschulte Oberuzwiler Kinderschar einmal ohne iPad?»

Max Lütolf hat sein Smartphone wieder eingesteckt. Ohne zu Fritz Studli herüber zu sehen, hebt er an: «Meinst Du wirklich, bloss weil wir mit Fülli, Geodreieck und Kreide gelernt haben, hätten wir besser gelernt als diese Digital Native Kids, Fritz? Sind wir schlauer als sie? Wer freut sich denn wie ein Schulbub, wenn er beim Spaziergang mit mir Max-Frisch-Zitate online nachschlagen kann? Wer zeigt mir denn in der Beiz begeistert historische You-Tube-Videos, wie man früher ganze Zeitungen im Bleisatz hergestellt hat? Wann hast Du mir zuletzt einen Brief oder eine Karte geschrieben, Fritz, und keine Nachricht über Signal?»

Fritz Studli holt noch einmal tief Atem. Er will etwas erwidern, aber dann besinnt er sich. «Wie viele Schritte haben wir, Max?» «1400, Fritz.» «Das ist nicht viel. Wir wollen doch 5000 schaffen, also brauchen wir noch… Hmm, hast Du einen Taschenrechner dabei?» Beide sehen sich kurz an – dann lachen sie los.

Fritz Studli ist Journalist im Ruhestand und kommentiert in loser Folge das Uzwiler Lokalgeschehen.