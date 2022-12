Uzwil: Fritz Studli sinniert über das Zentrum von Uzwil

Kolumne Fritz Studli spaziert über die Festtage durch Uzwil und findet: Das Gesicht des Zentrums sieht traurig aus Der pensionierte Journalist Fritz Studli macht sich Gedanken darüber, was Uzwils Zentrum fehlt. Fritz Studli 29.12.2022, 17.00 Uhr

Uzwil: nur dem Schriftzug nach ein Zentrum. Bild: Fritz Studli

«Ab sofort geschlossen», entnimmt Fritz Studli dem Plakat eines Thai-Restaurants an Uzwils Bahnhofstrasse. Das Gebäude wird abgerissen. Weiter oben, im Mühlehof, ist eine Fläche zur Vermietung ausgeschrieben. Gleich wie in der ehemaligen Migros im Steinacker.

Das Zentrum ist das Gesicht einer Innenstadt. «Und dieses glänzt nicht überall, sondern sieht traurig aus», denkt Studli. Nicht alleine wegen der fehlenden Altstadt. Nun hat man in Uzwil auch noch auf die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung verzichtet, die dem Zentrum jeweils ein festliches Ambiente verliehen hat. Stromsparen ist angesagt. Doch bedeutet das lediglich einen Tropfen auf den heissen Stein. Denn die Kunsteisbahn, eine Energieschleuder ersten Ranges, wird munter weiterbetrieben. Und zwar bis im März. Da kennt man in Uzwil kein Pardon.

Bild: Fritz Studli

Studli schlendert an diesem düsteren Dezembertag mit Dackel Erich weiter durchs Dorf. Und begegnet Rolf K. Dieser ist geschieden, war während langer Jahre als Aussendienstmitarbeiter ständig auf Achse und lebt nun alleine.

Rolf gesteht: «Schön, wenn die Feiertage endlich zu Ende gehen.» Freude kann er diesem Festtagsgehabe nicht abgewinnen: Seine Rente ist bescheiden, die Gesundheit angeschlagen. Trotz allem denkt Rolf mit Zuversicht ans nahe Jahresende: Sein Sohn und dessen Familie kommen ihn besuchen.

Es droht die Verödung der Innenstadt

Die Liste der Läden, die in den letzten Jahren dichtgemacht haben, ist lang. Auch wenn die Gründe für das Aus unterschiedlich sind, steht fest: Wachsende Internetkonkurrenz und mangelnde Kaufkraft setzen dem stationären Handel zu. Für Mode geben Schweizerinnen und Schweizer rund jeden fünften Franken im Internet aus.

Bei Elektronikartikeln sind die Onlinehändler noch stärker: Rund jeder dritte Umsatzfranken geht an einen Webshop. Und die Gastronomie leidet ohnehin: Das ehemalige Café Stalder ist nach einem kurzen Intermezzo bereits wieder geschlossen, und die «Harmonie» wurde abgebrochen.

Aufgrund dieser negativen Vorzeichen kann der Eindruck entstehen, dass Uzwils Zentrum als Standort kaum mehr gefragt ist. Eine Verödung der Innenstadt droht. Um dieser fatalen Entwicklung Paroli zu bieten, wird vor allem auf Digitalisierung und Einzelaktionen gesetzt. So sollen Einzelhändler gestärkt und das Shoppen und Verweilen für Kunden in Zentren attraktiver gemacht werden.

Diametral dazu lässt ein E-Mail aufhorchen, die Studli von einem ehemaligen Redaktionskollegen erhalten hat: «Vielleicht werde ich nostalgisch, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Machtübernahme durch die Digitalisierungsfetischisten viel Lebenswertes kaputtmacht», schreibt Jörg F., vom Journalismus längst wieder in den finanziell weit besser dotierten Lehrerberuf zurückgekehrt.

In dem E-Mail fährt er fort: «Selbstoptimierung ist Trumpf, und alles wird auf Effizienz getrimmt, vereinheitlicht und aalglatt gemacht.» Seit der Coronakrise mache sich das auch im Bildungsbereich breit. Mittels Fernunterrichts sollen digitale Visionen verwirklicht werden: Zoom-Unterricht, Videotutorials. «Falls das die neue Normalität unseres Berufs sein sollte, dann gute Nacht!», ärgert sich der geschätzte ehemalige Büronachbar.

Der Birkenhof hält die Hoffnung am Leben

Zurück zu Uzwils Zentrum. Dass Coop den Dorfkern verliess und sein Center auf der grünen Wiese baute, hat dem (Einkaufs-)Zentrum nachhaltig geschadet. Auch die Erwartungen an die Zentrumsüberbauung und an den Mühlehof blieben weitgehend unerfüllt. Hinzu kommt, dass sich Fachmärkte wie Lidl und Aldi an der Peripherie angesiedelt haben.

Und trotzdem lebt die Hoffnung, dass Uzwils Zentrum endlich die dringend nötige Aufwertung erfährt und ein «urbanes Gesicht» erhält. Die Überbauung Birkenhof mit der neuen Migros ist gut angelaufen. Weitere Wohnbauten im und ums Zentrum sind geplant.

Dennoch bleibt Uzwil im Schatten von St.Gallen und auch von Wil, wenngleich beide Städte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Positiv zu erwähnen bleibt, dass sich der emsige Ort entlang der Uze einer neuen Errungenschaft von grosser Strahlkraft rühmen darf: Sämtlicher Dreck der ganzen Region wird künftig in der Abwasserreinigungsanlage Thurau in Niederuzwil gereinigt.

Fritz Studli ist Journalist im Ruhestand und kommentiert in loser Folge das Uzwiler Lokalgeschehen.