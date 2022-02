Kolumne Fritz Studli setzt dem Kaufhaus Schmid ein Denkmal Beim pensionierten Journalisten Fritz Studli kommt Wehmut auf, als er durch die Uzwiler Bahnhofstrasse flaniert. Restaurants sind verschwunden, Warenhäuser längst Geschichte. Was bleibt, ist – Leere. Fritz Studli 15.02.2022, 12.00 Uhr

In diesem Gebäude, das zuletzt teilweise von der Migros genutzt wurde, befand sich einst das Kaufhaus Schmid. Bild: PD

Die Fussgängerampel über die Uzwiler Bahnhofstrasse hat schon zweimal wieder auf Grün geschaltet, aber Fritz Studli steht immer noch da, vor dem geschlossenen Café Stalder. Unschlüssig, wohin er seine Schritte lenken soll an diesem frühen, sonnigen Februarmorgen.

Normalerweise beginnt er seinen Spaziergang später am Vormittag und nimmt Erich mit, seinen Dackel. Heute weiss er selber nicht, was ihn so früh alleine heraustreibt. Gerne hätte er im Café Stalder einen Kaffee getrunken und vielleicht eine Vermicelles dazu – dass es das alles hier nicht mehr gibt: An diesen Gedanken muss er sich erst gewöhnen.

An einem Fenster hängt das Plakat mit der Aufschrift: zu vermieten. Studli sinniert. Es ist, als hinke er im Geiste immer ein wenig der Wirklichkeit hinterher.

Er schliesst die Augen und macht eine innere Zeitreise

Ihm wird klar: Je älter er, Fritz Studli, wird, desto mehr entleert sich die Uzwiler Bahnhofstrasse von allem, was er an ihr lieb gewonnen hat. «Zum Fortschreiten des Alters die Verödung des Zentrums», schiesst es ihm durch den Kopf, «diese elende Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Beizensterben und Bauboom, Urbanisierung und Leere: Will ich dieser neuen Wirklichkeit vielleicht ausweichen? Bis aufs Hotel Uzwil keine Gastronomie mehr!»

Kurz schliesst er die Augen, und sofort macht er eine innere Zeitreise, als es die kleine «Harmonie» mit ihrem gedrungenen Gastraum noch gab oder den imposanten «Scheidweg» weiter oben, eine «Chnelle» im guten Sinn. Und dann der «Schweizerhof» mit seinem Saal. Dort fanden in den Sechzigerjahren die ersten Rockkonzerte statt. Im Restaurant stand eine alte Jukebox, und die Stange kostete 80 Rappen.

Studli liebte diese Beizen: das virtuose Politisieren am Stammtisch, die lachprallen Jassrunden, das hochbewusste Versacken vor einem Bier und einem Wuhrmann-Stumpen, das spielerische Fortspinnen des Gesprächsfadens mit einem Glarner Dachdeckerlehrling, das warme Aufgehobensein jenseits der Zeit …

Eine Warenwelt, wie es sie heute nicht mehr gibt

Angefangen hat die unselige Entwicklung des Zentrums mit dem Wegzug von Coop. Es schloss Geschäft um Geschäft. Während draussen, an der Peripherie, genauer an der Gupfenstrasse, Aldi, Lidl, Dosenbach ihre Filialen eröffneten. Ein fataler Mechanismus.

Nun aber! Er überquert die auto- und menschenleere Bahnhofstrasse, verlangsamt aber gleich wieder seinen Schritt und bleibt stehen. Schon wieder dieses Verlorenheitsgefühl! Mitten im Uzwiler Zentrum fällt Fritz Studli eine aggressive Leere auf: die Migros, das dazu gehörende Restaurant, M-Electronics, die Amavita-Apotheke: alles weg. «Und hier war vor der Migros und dann eine Zeitlang parallel zu ihr das Kaufhaus Schmid.»

Wieder schliesst er die Augen – und ist sofort mittendrin, in einer Warenwelt, wie es sie heute nicht mehr gibt: Kleider, Parfums, Koffer, Kinderwagen, Spielsachen, Papeterie, Sportartikel – alles unter einem Dach, auf- und übereinandergestapelt bis in die letzte freie Ecke. Vollbehangene Garderobenständer, überbordende Regale, an freies Gehen war nicht zu denken.

Nein, durchschlängeln musste man sich, dazu der ewig rumpelnde, viel zu enge Lift, den Studli als Jugendlicher so oft um seiner selbst willen benutzt hat, ziellos, grundlos, aus schierer Lust am Liftfahren im Kaufhaus Schmid. Er sieht sich, obwohl damals dem Alter entwachsen, in der Modellbau-Abteilung stehen, wie ein Schulbub mit glänzenden Augen den Plastik-Bausatz eines Kriegsschiffes bewundernd …

Das menschliche Antlitz des späten Kapitalismus

Er hat niemals das Kaufhaus Schmid verlassen ohne ein Gefühl des Beglücktseins, auch wenn er, wie oft, gar nichts gekauft hat. «Der Spätkapitalismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte hier, im Uzwiler Zentrum, ein menschliches Antlitz», sinniert Fritz Studli, «und sein Denkmal ist das Kaufhaus Schmid.» Er öffnet die Augen, und für einen Moment sieht er: nichts.

Fritz Studli ist Journalist im Ruhestand und kommentiert in loser Folge das Uzwiler Lokalgeschehen.