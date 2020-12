Kolumne Ein Leben im Londoner Lockdown: Weihnachtsstimmung will trotz Lichtern und geschmückten Bäumen nicht so richtig aufkommen Die ehemalige Praktikantin der «Wiler Zeitung» Livia Schmidt befindet sich wegen eins Sprachaufenthalts in London. Sie beobachtet trotz staatlich verordnetem Lockdown immer wieder grössere Menschengruppen. Livia Schmidt 07.12.2020, 15.00 Uhr

Menschen stehen dicht gedrängt vor dem beleuchteten Museum Tate Britain – trotz Lockdown. Bild: Livia Schmidt

Es ist Dezember und Weihnachten – aber vor allem das Ende des Lockdowns – wurde in London bereits seit einer Weile herbeigesehnt. Auf den ersten Blick schien das Leben normal, weiterzugehen: Die Schulen blieben geöffnet, die U-Bahn und Busse waren immerzu gut belegt, teilweise rappelvoll. Trotz des Lockdowns und seinen Folgen findet sich hier und da eine Menschenansammlung. Ob eine Schlange vor dem Lebensmittelgeschäft, dichtgedrängte Gruppen auf den weiterhin zugänglichen Essensmärkten oder eine Horde voller staunenden Augen, gerichtet auf die bunten Lichter vor dem geschlossenen Tate Britain. Es war, als hätten sich alle Leute, die sich normalerweise auf die gesamte Stadt in den Restaurants, Museen oder Shopping-Center verteilen, an einem Ort versammelt.

Restaurants in der Hauptstadt sind geschlossen und setzen derweil auf Take away oder Lieferdienste.

Ansonsten war aber nicht viel los. Vom Schulhof ging’s in den nächstbesten Park, Supermarkt oder doch gleich direkt nach Hause. Durch die Schliessung der Restaurants konnte ich mir wenigstens Geld ersparen. Dafür gab es aber, Kochkünste zu gewinnen – denn die hatte ich im vergangenen Monat dringend nötig, wenn ich nicht wie in der Quarantäne dreimal pro Tag etwas bestellen wollte. Es waren auch schon so genug Lieferleute von Deliveroo auf den Fahrrädern unterwegs.

Lieferleute sieht man auf Londons Strassen während des Lockdowns zu Hauf. Bild: Livia Schmidt

Umzug mit Klopapier

Zwischenzeitlich musste ich, aus mir immer noch unbekannten Gründen, das Apartment wechseln. Verbliebene Lebensmittel von der Reinigungsfrau bereits weggeworfen, konnte ich mir wenigstens das übrige Dutzend von Klopapier schnappen und zwei Häuser weiterziehen. Glücklicherweise hatte meine neue Zimmernachbarin auch schon ein ganzes Paket davon gekauft.

Sind wir jetzt definitiv auf die Apokalypse vorbereitet? Noch scheint es, nicht so weit zu sein: Egal, welcher Park anstand, es würden geschätzte 100 Menschen vorbeijoggen, die mit ihrem sportlichen Engagement alle anderen schlecht fühlen liessen – oder doch eher mitleidig angestarrt wurden. Aber vielleicht waren wir die zu Bemitleidenden. Wo es anfangs noch ganz schön war, die Ruhe geniessen zu können, Eichhörnchen und Vögel zu beobachten und wie ein Möchtegernhippie stundenlang im Park zu sitzen und Lieder zu singen, ging es gegen Ende monoton zu und her – und ehrlich gesagt wurde es langsam richtig kalt und viel zu schnell dunkel.

Weihnachtsstimmung durch Wind und Regen weggefegt

In der Dunkelheit findet sich bekanntlich ein Fünkchen von Hoffnung. Im Falle Londons bedeutet das tonnenweise Weihnachtslichter. Hatte man also mal genug von grün-bräunlichen Pärken, bog man einfach in die nächste Strasse ein und wird von der strahlenden Beleuchtung geblendet. Meistens in Kombination mit 5-Meter-Tannen und Weihnachtsmusik, bis die Ohren klingeln. Und selbst wenn bereits jede dritte Person mit einem Weihnachtsbaum unterwegs ist – die echte Weihnachtsstimmung wurde durch Wind und Regen in weite Ferne weggefegt.

Trotz Weihnachtsbäumen: Richtige Stimmung will nicht aufkommen. Bild: Livia Schmidt

Da reichen auch Last Christmas und Zimtsterne aus der nächsten Bäckerei nicht aus. Zugegeben, die englische Kulinarik ist eine Sache für sich. Schon einmal Doughnuts aus dem Supermarkt probiert? Wir in der Schweiz kennen sie unter dem Namen Berliner. Aber London wird ja nicht umsonst die Hauptstadt der Welt genannt. Was man sonst noch im internationalen Umfeld lernt? Croissants stammen aus Österreich und French Fries sind eigentlich belgische Fritten. Wie auch einige Schokoladensorten in den Lebensmittelläden. Doch die Frage, woher die beste Schokolade kommt – aus der Schweiz oder Belgien – bleibt unbeantwortet. Immerhin ist man sich einig: Besser als die englische Schokolade sind sie allemal.