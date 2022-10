Kolumne Braucht es dieses Jahr Halloween? Am kommenden Montag ist wieder Halloween. Weshalb dieses Jahr beim Autor keine Feierlaune aufkommen will. Und warum Halloween trotzdem etwas Gutes an sich hat. Alain Rutishauser 27.10.2022, 15.14 Uhr

Ein Pärchen an einer Halloweenparty, er ist als Clown Pennywise aus Stephen Kings «Es» verkleidet. Bild: PD

Wie jedes Jahr wird in der Nacht vor Allerheiligen Halloween gefeiert. Der ursprünglich irische Volksbrauch ist auch in Schweizer Ausgehmeilen und urbanen Wohngemeinschaften schon lange ein Pflichttermin.

Zu den Kostümdauerbrennern hierzulande gehören Polizistin, Vampir oder Joker, der Erzfeind des Marvel-Superhelden Batman. Wer eine der genannten Verkleidungen auswählt, läuft allerdings Gefahr, für Kostüm-Dubletten zu sorgen. An einer Halloweenparty vor einem Jahr – ich war übrigens als Mönch unterwegs – begegnete ich gleich vier Jokern. Und das bei nur rund 50 Besucherinnen und Besuchern.

Es lohnt sich also, etwas kreativer zu werden. Doch welche ausgefallenen Kostüme kommen dieses Jahr in Frage? Hinsichtlich der wieder steigenden Fallzahlen ein übergrosses Covid-19-Bakterium? Die viel zu teure Stromrechnung in Lebensgrösse? Oder etwas zum Thema Fussball-Weltmeisterschaft in Katar, um die sich zahlreiche gruselige Zahlen und Fakten ranken?

Den Vogel abgeschossen in Sachen Halloweenkostüme hat dieses Jahr jedenfalls Supermodel Heidi Klum, beziehungsweise wird sie ihn noch abschiessen. Verraten hat sie ihr Kostüm zwar noch nicht, aber angekündigt, ihre Verkleidung werde aus schweren Prothesen bestehen. Im Falle, dass Klum in der Halloweennacht unter dem Gewicht der Prothesen zusammenbrechen sollte, wird sie sicherheitshalber einen Notarzt mit sich führen.

Richtige Feierlaune will bei mir dieses Jahr allerdings nicht aufkommen. Denn gruselig ist es auch ohne Halloween, egal ob man nun die Nachrichten aus der Schweiz oder dem Ausland verfolgt. Einzig der möglichen bevorstehenden Strommangellage würde Halloween in die Karten spielen. Denn ohne Licht gruselt es sich ohnehin viel besser.