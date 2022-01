KOLUMNE Beziehungstest Spülmaschine: Dürfen Messer mit den Zacken nach oben ins Besteckfach gelegt werden? Manche testen die eigene Beziehung während eines vierwöchigen Urlaubs. Andere klären dies beim Abwasch. Das Streitpotenzial ist gross. Simon Dudle 27.01.2022, 15.00 Uhr

Wirklich so? Beim Abwasch gehen die Meinungen weit auseinander. Bild: Stefan Kaiser

Nach dem Essen zerbricht in seltenen Fällen ein Teller oder ein Glas, gefühlt regelmässiger allerdings eine Beziehung. Es sind Grundsatzdiskussionen zu führen, wenn es um den Abwasch geht. Und dabei ist noch nicht einmal die Frage gemeint, wer die Arbeit zu verrichten hat. Die Gespräche lassen tief in eine Beziehung blicken und bringen grosses Spannungspotenzial mit sich.

Die ersten Hürden sind Grundsatzfragen: Von Hand spülen oder die Maschine die Arbeit verrichten lassen? Braucht der Spüler wirklich mehr Wasser als der Handabwasch? Und was frisst eigentlich mehr Energie? Wenn schon hier eine Endlosdiskussion entbrennt, lässt man sich am besten einen Expresstermin bei der Paarberatung geben.

Sind diese Klippen erst mal übersprungen, kommen schon die nächsten. Nämlich bei der Besteckablage, welche je länger, je mehr den guten alten Besteckkorb ersetzt. Ist es von Bedeutung, dass alle Löffel fein säuberlich nebeneinanderliegen und alle Gabeln auch? Oder darf es eine kreative Besteckanordnung sein? Immerhin geht es darum, ob man später alle sauberen Löffel in einem Griff aus der Maschine nehmen kann. Nächster heikler Punkt: Ist es lebensgefährlich oder einerlei, ob die Messer mit den Zacken nach oben eingelegt werden?

Zwei Stockwerke tiefer geht die Diskussion erst so richtig los. Gehören Pfannen in die Spülmaschine? Und was ist mit den Weingläsern? Drohen sie zu zerbrechen oder matt zu werden? Um dann wieder bei Grundsätzlicherem zu landen: Müssen die Teller zuerst vorgespült werden oder ist genau dafür die Maschine da? Wie stark darf sie beladen werden, ohne dass Abstriche bei der Sauberkeit gemacht werden müssen? Und was, wenn Klarspüler nachgefüllt werden müsste, dieser aber gerade ausgegangen ist? Trotzdem laufen lassen?

Die Liste mit heissen Diskussionspunkten könnte fast beliebig verlängert werden. Zahlreiche Mythen ranken sich um den Helfer in der Küche. Klar aber ist: Wenn man den Beziehungstest an der Spülmaschine bestanden hat, kann man sich getrost weiteren Kleinigkeiten des Lebens zuwenden – etwa dem Thema Familienplanung oder gar möglichen Namen der Kinder.