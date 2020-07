Knatsch im Degersheimer Schlachthof eskaliert: Verwaltungsratspräsident tritt zurück, Pächter kündigt Im Zwist zwischen dem Verwaltungsrat der Notschlachtanlage Degersheim und Umgebung AG und dem Pächter des Betriebs in Hintertschwil ist nichts mehr zu kitten. Der Jahresbericht 2019 hatte das Fass zum Überlaufen gebracht, doch die Ursachen des Konflikts liegen tiefer. Andrea Häusler 01.07.2020, 05.00 Uhr

474 Tiere wurden in der 2004 eröffneten Haus- und Notschlachtanlage in Hintertschwil, Degersheim, geschlachtet. Bild: Andrea Häusler

Der Konflikt schwelte, brodelte latent und brach zwischendurch mehr oder weniger offen aus. «Die Kommunikation war tatsächlich nicht immer einfach», gibt Ernst Zuberbühler, Verwaltungsratspräsident der Hausschlachtanlage Degersheim und Umgebung AG, denn auch unumwunden zu.

Werner Hofer, seit 2010 Pächter des Betriebs, sagt hingegen nichts mehr. Der 62-Jährige verweist stattdessen auf das anwaltliche Schreiben, das er nach der schriftlich durchgeführten Generalversammlung 2020 zuhanden der rund 250 Aktionäre hatte aufsetzen und als Inserat zur Publikation in Auftrag gab. Allerdings wurde die Anzeige am Dienstag kurzfristig wieder gestoppt.

Jahresbericht liefert den Zündstoff

Zum Eklat hatte der Jahresbericht 2019 des Verwaltungsratspräsidenten geführt. In diesem waren auch Ereignisse festgehalten, die sich auf das Pachtverhältnis mit Werner Hofer bezogen. Stein des Anstosses war eine wiederum sehr hohe Rechnung im Bereich der Kühlanlagen. Differenzen in der Frage der Verantwortlich-, beziehungsweise Zuständigkeit hätten zwar zu Diskussionen, letztlich aber auch zu einer Einigung geführt, sagt Ernst Zuberbühler, ohne ins Detail zu gehen.

Ernst Hofer hingegen fühlte sich vom betreffenden Passus im präsidialen Rückblick kompromittiert und kontert im erwähnten Aktionärsschreiben:

«Der Verwaltungsrat wollte sich nicht an den Pachtvertrag halten.»

Ausserdem sei die Einigung nur aufgrund der von ihm vorgelegten «konstruktiven und korrekten Lösung» möglich geworden.

Aufforderung zur Abwahl des Verwaltungsrats

Mit gleicher Vehemenz wehrt sich Hofer ausserdem gegen den Vorwurf, für den chaotischen Verlauf einer Verwaltungsratssitzung verantwortlich gewesen zu sein, und gegen die Kritik an seiner Abwesenheit an der jährlichen Betriebsbesichtigung: Der Verwaltungsrat bringe es offenbar nicht fertig, den Termin innerhalb der regulären Arbeitszeit anzusetzen, moniert er.

Diese im Jahresbericht thematisierten Kritikpunkte machten schliesslich jene Puzzleteile aus, die zum vollständigen Zerwürfnis zwischen Pächter und Verpächter noch gefehlt hatten.

Werner Hofer hat den Betrieb im Jahr 2010 übernommen und steht nun drei Jahre vor seiner Pensionierung. Bild: PD (25. August 2010)

Mit seiner Stellungnahme an das Aktionariat lässt es Werner Hofer denn auch nicht bewenden. Im selben Schreiben stellt er seine Kündigung in Aussicht. Diese sei beschlossene Sache, obwohl er die Anlage in den drei Jahren bis zu seiner Pensionierung noch gerne weiterbetrieben hätte, betonte er auf Nachfrage. In seinem Schreiben fordert er die Aktionärinnen und Aktionäre zudem auf, den Verwaltungsrat abzuwählen «und durch neue, unabhängige und fähige Personen zu ersetzen».

Letzterer Aufruf erübrigt sich zumindest teilweise. Verwaltungsratspräsident Ernst Zuberbühler hat «im Sinne der Sache» die Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt eingereicht. Er wird vom bisherigen Vizepräsidenten, Werner Messmer, Herisau, abgelöst.

Halbjährige Kündigungsfrist

Mit seiner Demission will Ernst Zuberbühler dazu beitragen, dass sich die Emotionen legen und – zu welchem Zeitpunkt auch immer – ein geordneter Übergang auf einen neuen Pächter möglich wird. Umso mehr, als bei einem Wechsel auch finanzielle Angelegenheiten zu regeln sind. So habe Hofer beim Pachtantritt im Sommer 2010 eigenes Inventar eingebracht und anschliessend auch namhafte Investitionen getätigt.

Der Name eines Interessenten für den weiteren Betrieb der Hausschlachtanlage wird übrigens bereits gehandelt: Adrian Klauser. Der gelernte Metzger aus Degersheim ist heute schon zeitweise in der regionalen Hausschlachtanlage tätig. Dazu, ob Klauser eine Option sein könnte, will sich Ernst Zuberbühler (noch) nicht äussern. Hofer hingegen verhehlt nicht: «Es wäre in meinem Sinn, wenn die Anlage durch einen fähigen und pflichtbewussten Fachmann, wie Adrian Klauser weitergeführt würde.»

Bis es zu einem Wechsel kommt, dauert es so oder so noch einige Monate, zumal Werner Hofers Kündigungsfrist ein halbes Jahr beträgt.

474 Schlachtungen im vergangenen Jahr

Die Hausschlachtanlage steht in Hintertschwil und wurde 2004 in Betrieb genommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich der Betrieb nach der Übernahme durch den berufserfahrenen Zürcher Metzger Werner Hofer sukzessive. «Selbst der Verwaltungsrat bescheinigt mir einen tadellosen Betrieb der Anlage», hebt Hofer denn auch hervor.

Im vergangenen Jahr wurden in Degersheim 474 Tiere geschlachtet. Dabei handelte es sich mehrheitlich um Hausschlachtungen. Notschlachtungen machten laut Ernst Zuberbühler nur noch einen bescheidenen Prozentsatz aus.