Niederuzwil «Ich musste immer in den Himmel schauen»: Christoph Frauenfelder ist Meteorologe aus Leidenschaft Christoph Frauenfelder ist Hobby-Meteorologe auf hohem Niveau. Seit 56 Jahren misst und dokumentiert er das Wetter. Heute betreibt er seine eigene Wetterstation in Niederuzwil. Enrico Kampmann 04.02.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Frauenfelder vor seinem Haus in Niederuzwil.

Bild: Arthur Gamsa

Wenn man mit Christoph Frauenfelder übers Wetter spricht, ist es kein Small Talk. Er war vierzehn Jahre alt, als er in einem Bastelheft eine Anleitung für eine rudimentäre Wetterstation fand. Kurze Zeit später war sie gebaut. Sie bestand aus Thermometer, Barometer, Windgeschwindigkeitsmesser, Niederschlagsmesser und Hygrometer. «Bis auf das Thermometer habe ich alles selbst gebaut», erinnert sich Frauenfelder lächelnd.

Der Niederschlagsmesser sei einfach ein Eimer mit einem Lineal darin gewesen und darum nicht sehr genau. Aber besonders stolz sei er auf sein Hygrometer gewesen.

«Ich habe dafür ein paar lange Haare von meiner Mutter bekommen, diese senkrecht aufgespannt und am unteren Ende einen Zeiger daran befestigt.»

Haare dehnen sich bei Feuchtigkeitsaufnahme aus, bei Feuchtigkeitsverlust ziehen sie sich zusammen. Anhand der Verlängerung der Haare kann also die Luftfeuchtigkeit bestimmt werden. Die Methode ist über zweihundert Jahre alt.

Das Haar-Hygrometer, das Frauenfelder als Jugendlicher auf seiner Fensterbank platziert hatte. Es diente zum Messen der Luftfeuchtigkeit. Bild: PD

Dreimal am Tag kontrollierte Frauenfelder während seiner Schulzeit seine Messgeräte und schrieb die erhobenen Daten in ein kariertes Heft. Heute schickt ihm seine professionelle Wetterstation, die auf dem Dach der Raiffeisenbank in Niederuzwil steht, alle fünf Minuten die neuesten Wetterdaten auf einen Bildschirm bei ihm zu Hause, wo sie in Echtzeit in grafischer Form dargestellt werden.

Er betreibt eine Website mit Wetterprognosen, wo auch seine gesammelten Wetterdaten einzusehen sind und publiziert regelmässig Artikel in der Wiler Zeitung zum Wetter in der Region.

Es blieb sein Leben lang ein Hobby

Christoph Frauenfelder, 1950 in Basel geboren und aufgewachsen, zog schon früh in die Ostschweiz, wo er an mehreren verschiedenen Orten gelebt hat. Er ist in seinem Leben oft umgezogen, seine Wetterstation kam immer mit. Mit der Zeit wurde sie grösser und komplexer.

Doch seine Leidenschaft hat Frauenfelder nie zum Beruf gemacht. «Anfangs wollte ich es eigentlich», sagt er. «Als die Schule dem Ende zuging und die Berufswahl ein Thema wurde, bin ich in Basel ins Meteorologische Observatorium gegangen und habe mich darüber informiert, was der Werdegang sei.»

Zu seiner Bestürzung war dieser lang. Sehr lang. Die Matura, ein Studium in Atmosphärenphysik an der ETH und daraufhin ein mehrjähriges Praktikum in Deutschland oder England – in der Schweiz gab es das damals noch nicht. Insgesamt etwa zwölf Jahre. «Darauf hatte ich mit 16 Jahren keine Lust, also bin ich Architekt geworden und später Bauleiter», sagt der heute Einundsiebzigjährige.

Bereut hätte er diesen Entscheid bis heute nicht. «Natürlich gab es den einen oder anderen Moment, in dem ich mir überlegt habe, wie es wohl gewesen wäre, Meteorologe zu sein. Doch ich war damals schon froh, dass ich mit der Lehre etwas verdient habe.» Als Architekt habe er seine Affinität fürs Basteln und Bauen ausleben können, sagt Frauenfelder. «Und es hat mir auch ermöglicht, mein Leben lang leidenschaftlich dieses Hobby zu verfolgen, das mich noch heute so fasziniert.»

Es ist die Naturgewalt, die ihn fasziniert

Woher genau seine Leidenschaft zum Wetter stammt, weiss Frauenfelder selbst nicht so genau, das habe sich einfach so ergeben. «Schon als Kind musste ich immer in den Himmel schauen», sagt Frauenfelder.

«Am liebsten hätte ich die weissen Blumenkohlwolken mit einer langen Stange vom Himmel geholt.»

«Gewitter, Stürme, Hagel, der Wind, der das Herbstlaub umherwirbelt. All das hat mich immer in seinen Bann gezogen. Mich fasziniert die unglaubliche Naturgewalt, die hinter dieser Wettermaschine steckt und die damit verbundene Unberechenbarkeit.» Noch heute, bei all der Technik, die uns zur Verfügung steht, stimme eine Wetterprognose für den nächsten Tag durchschnittlich nur zu etwa 85 Prozent, erklärt Frauenfelder. Prognosen über sieben Tage seien sogar nur noch zu 50 Prozent korrekt. «Also eigentlich Zufall.»

Er hat sich alles selbst beigebracht

Da sich Frauenfelder gegen ein Studium an der ETH entschied, musste er sich das entsprechende Fachwissen selbst aneignen, wie man eine professionelle Wetterstation überhaupt bedient und die erfassten Daten auswertet. Autodidaktisch durch Literatur und den Austausch mit professionellen Meteorologen sowie leidenschaftlichen Hobbywetterfröschen.

Natürlich hätten ausgebildete Meteorologen vertiefteres Fachwissen, gerade in Bereichen der Mathematik und Physik. Aber eine eigene Wetterstation aufzustellen und zu betreiben sei auch nicht ganz ohne.

Frauenfelders Wetterstation auf dem Dach der Raiffeisenbank in Niederuzwil. Bild: PD

«Das Wichtigste», sagt Frauenfelder, «ist, dass man von dem Ort, wo man misst, möglichst lange Messreihen hat, damit man das Durchschnittsklima ermitteln kann». In Niederuzwil wohnt er seit 16 Jahren, das reiche bei weitem nicht. So habe er Wetterdaten von anderen Stationen aus der Region beigezogen und diese penibel an die seinen angeglichen. Jetzt kann er das Klima in Niederuzwil bis zum Messbeginn 1864 sehr genau zurückverfolgen.

Seit den Siebzigerjahren wird es immer wärmer

Und hat es sich denn nun verändert, das Klima in der Region?

«Ja, ganz klar», sagt Frauenfelder.

«Es ist eine enorme Veränderung im Gang. Ganz grob gesagt: Es wird immer wärmer, trockener, sonniger.»

Das seien die sichtbaren Tendenzen, die man anhand der langen Statistiken problemlos ermitteln könne. Die Temperaturen waren seit Messbeginn mehr oder weniger konstant – mit gewissen Fluktuationen zwischen den einzelnen Jahren – bis in die Siebzigerjahre. «Da sehen wir den Knick in der Temperaturkurve. Seitdem wird es stetig wärmer. Die vier wärmsten Jahre waren alle im letzten Jahrzehnt. 2020 war das allerwärmste.» Noch nie seien die Temperaturen dermassen vom Durchschnitt abgewichen wie heute.

Ein Wetterrekord jagt den nächsten

In der Region hätten wir vermehrt Hitzesommer mit Rekordtemperaturen, seit 20 Jahren gäbe es unterdurchschnittlich viele Niederschläge. Stürme würden häufiger und heftiger, mit höheren Windspitzen. Dazu kämen immer mehr aussergewöhnliche Wetterereignisse wie die Rekordschneefälle vor einigen Wochen oder der August 2020, als doppelt so viel Regen fiel wie normal. Grundsätzlich gebe es auf der ganzen Welt immer mehr Unwetter und Wetterrekorde, während die Durchschnittstemperatur steigt. «Bei uns entwickelt es sich genauso.»

Warum mit den steigenden Temperaturen auch immer extremere Wetterlagen einhergehen, sei kompliziert, sagt Frauenfelder. Dennoch wagt er einen simplen Erklärungsversuch: «Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Deswegen ist in warmen Luftmassen mehr Energie enthalten. Warme und feuchte Luft ist Futter für starke Niederschläge, Stürme, Gewitter und Hagel. Wenn also wegen der wärmeren Temperaturen an den Polen das Eis schmilzt, verdunstet auch mehr Wasser, was wiederum in die wärmere Luft aufgenommen wird.»

Diese Luftmassen würden dann von den grossen Windströmungen über den ganzen Globus verteilt und das Wetter überall auf der Welt stürmischer und extremer.

«Wir werden Mittelmeerklima haben»

Wie sich das Klima in der Region über die nächsten Jahrzehnte verändern wird, sei schwer vorauszusagen, sagt Frauenfelder. Aber alle Szenarien würden darauf hinweisen, dass es weiterhin wärmer und trockener werden wird.

«Es ist durchaus realistisch, dass wir bei uns Mittelmeerklima haben werden, vergleichbar mit dem heutigen Italien oder Südfrankreich.»

Ob diese Tendenz denn nicht aufzuhalten sei? Selbst wenn wir von heute auf morgen unsere Treibhausgasemissionen massiv verringern oder sogar ganz abstellen würden, sagt Frauenfelder, würde es dennoch über die nächsten 20 bis 30 Jahre weiterhin wärmer werden. «Diese Prozesse kann man nicht einfach mal schnell wieder rückgängig machen.»

Dennoch sei es allerhöchste Zeit, es wenigstens zu versuchen. «Innerhalb eines Jahres verbrauchen wir Menschen so viele Ressourcen, wie die Erde in drei Jahren zu produzieren vermag. Dazu kommt die enorme Verschmutzung von Luft, Erde und Wasser», sagt Frauenfelder. «Das ist unverantwortlich und wir müssen das ändern. Sonst kollabiert das Klima und die Erde mit ihr.»