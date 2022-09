Klimawandel «Die Leute müssen sich an ein anderes Bild gewöhnen»: Wie der Wald klimafit wird und trockenen Sommern trotzen kann erklärt ein Wiler Revierförster Der trockene und heisse Sommer hat im Wald Spuren hinterlassen. Zwar herbstet es im Wald in Wil noch nicht wie an anderen Orten in der Schweiz. Dennoch muss der Wald trockenheitsresistenter werden.

Einige Fichten mussten in diesem Waldstück gefällt werden. Bild: Sabrina Manser

Der Sommer war vor allem eines: heiss und trocken. Das spürt auch der Wald. Vor allem im Mittelland herbstet es schon seit Ende Juli. Die Blätter haben sich gelbrot verfärbt, vertrocknetes Laub bedeckt den Boden. Anders in den Wäldern in Wil. Im Wald Bergholz Richtung Busswil scheinen die Blätter noch grün und saftig zu sein. Dennoch hat der Sommer auch hier seine Spuren hinterlassen.

Renaldo Vanzo, Revierförster der Ortsgemeinde Wil, steht vor einer Waldfläche, auf der vor kurzem mehrere Fichten gefällt wurden. Der Grund: Borkenkäferbefall. «Durch die Trockenheit wird die Vitalität der Bäume schlechter und sie sind anfälliger auf Schädlinge», erklärt Vanzo. Das fehlende Wasser sei schlimmer als die Hitze. Aber ob der Sommer wirklich schuld war, dass die Bäume gefällt werden mussten? Unklar.

Ein Stück Rinde, das von Borkenkäfern befallen sind. Auch Eier und Larven sind zu sehen. Bild: Sabrina Manser

Was aber gesagt werden kann: «In den letzten drei Jahren kämpfen wir vermehrt gegen Borkenkäferbefälle.» Der Käfer niste sich besonders gut ein, wenn es zum Beispiel zu Sturmschäden oder eben Trockenheit komme, sagt Vanzo. Heftigere Stürme habe es aber in den letzten zwei Jahren keine gegeben.

Die gefällten Fichten stammten zudem von einer Aufforstung, dies als Kompensation für den Autobahnbau. «Die erste Generation der Bäume ist meist relativ anfällig.»

Bäume, die von Borkenkäfern befallen sind. In den Rinden sind Löcher zu sehen. Bild: Sabrina Manser

Der Revierförster hält aber fest:

«Dem Wald geht es nicht schlecht.»

Massivere Trockenheitsschäden würden sich erst später zeigen, wann sei aber unklar. «Wenn es im nächsten Frühling viel Wasser gibt, ist alles wieder in Ordnung», sagt Vanzo. Zumindest fast.

Den Wald klimafit machen

Ein einzelner trockener Sommer ist für den Revierförster nicht von allzu grosser Bedeutung. «Klar spüren wir die Trockenheit», sagt er, «aber bei uns Förstern ist ein Jahr kein Jahr.» Sie würden grössere Zeiträume betrachten. Vanzo sagt: «Was ist in 80 Jahren? Das interessiert uns.» Wie sich der Klimawandel auf den Wald auswirke, sei die wichtige Frage.

Um den Wald klimafit zu machen, werden zwei Dinge getan: Neue Baumsorten werden gepflanzt und die Waldfelder bewirtschaftet.

«Wenn wir eine Fläche – wie diese hier – neue bepflanzen müssen, wählen wir Bäume aus, die dem Klima angepasst sind», sagt Vanzo. Zuerst würde man den Boden betrachten. Die Bodenpflanzen würden anzeigen, wie sauer und trocken der Boden ist. Vanzo holt eine Liste hervor. Anhand dieser sieht man, welche Bäume nun geeignet sind. «Der Boden hier ist relativ trocken und sauer, das heisst wir werden Douglasien pflanzen», sagt Vanzo.

Mit dieser Karte sieht Vanzo, welche Bäume für welchen Boden geeignet sind. Bild: Sabrina Manser

In Basel oder Schaffhausen seien die Böden fast kiesartig, weshalb das Wasser schlecht gespeichert werden könne, erklärt Vanzo. Deshalb seien die Blätter dort teilweise schon rot und gelb.

Mit Baumarten experimentieren

Vanzo geht etwas tiefer in den Wald hinein und bleibt vor einer Traubeneiche stehen, die sein Vorgänger vor etwa 30 Jahren gepflanzt hat. «Wir experimentieren mit Bäumen, die eher im Süden wachsen und trockenheitsresistent sind», sagt Vanzo. Auch Bäume, die etwa 200 Höhenmeter tiefer wachsen als hier, also ungefähr am Bodensee, werden gepflanzt. Der Förster sagt:

«Wir versuchen, das Baumportfolio zu erweitern und den Wald klimafit zu machen.»

Sein Team pflanzt oft Traubeneichen und Douglasien. Diese seien trockenheitsresistent und würden sich gut für den Verkauf eignen, so Vanzo.

Revierförster Renaldo Vanzo vor einer Traubeneiche. Bild: Sabrina Manser

Dennoch gibt es Schwierigkeiten bei der Baumartwahl: «Wir müssen Bäume pflanzen, die das Klima in 30, 40 Jahren vertragen, aber in den nächsten Jahren nicht erfrieren.» Die Diversität sei ebenfalls wichtig, falls eine der Baumsorten von Schädlingen befallen werde, so Vanzo. Wegen all der Faktoren, die es zu beachten gibt, nennt er die Pflanzung neuer Bäume auch «experimentieren».

Gepflanzt werden ebenso Tulpenbäume, Zedern, Roteichen und Orientbuchen. Die letzten beiden würden den heimischen Arten gleichen. «Optimal ist es, wenn wir inländische Arten verwenden können, auch wegen des Einschleppens von Schädlingen», sagt Vanzo. Die Leute müssten sich dennoch wohl oder übel daran gewöhnen, dass der Wald mit den neuen Baumarten anders aussehe.

Ökologie in der Land- und Forstwirtschaft Brennholz ist gegenwärtig ein gefragtes Gut. Die Steigerung beim Verkauf von Brennholz im Vergleich zum Vorjahr beträgt 600 Prozent, wie Forstbetriebsleiter Renaldo Vanzo sagt. Er macht die Aussage bei einem Waldrundgang durch die Wälder der Ortsgemeinde Wil in der Thurau. Thema des Rundgangs ist «Ökologie in der Land- und Forstwirtschaft», wie es in einer Mitteilung heisst. Landwirt Andreas Jud, der auf 35 Hektaren Land unter anderem Mais, Raps oder CBD-Hanf anbaut, erläuterte, wie er ein Rapsfeld mit einem geringen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bestellt. Vanzo gab einen Einblick in die Bewirtschaftung des Naturwald- und des Sonderwald-Reservats. Während in einem Sonderwald-Reservat gezielte Eingriffe zur Förderung des Naturschutzes erlaubt sind, dürfen in einem Naturwald-Reservat nur Massnahmen ergriffen werden, welche die Sicherheit erhöhen, beispielsweise das Fällen von Bäumen. (pd)

Die Weisstanne ist oben dicht bewachsen. Das zeigt dem Förster, dass der Baum nicht mehr weiter wachsen wird. Der Baum wird gefällt. Bild: Sabrina Manser

Die alten Bäume müssen weg

Weiter geht es in den Wald Langenau. Vanzo führt zu ein paar Weisstannen, die rot markiert sind. Sie werden gefällt. «Nebst der Pflanzung neuer Baumsorten, bewirtschaften wir die Felder», sagt der Förster. Das heisst: Die alten Bäume müssen weg. Je älter die Bäume sind, desto anfälliger sind sie auch. Zudem würden die grossen, alten Weisstannen mehr Wasser brauchen als die jungen Bäume, erklärt Vanzo. Es gehe darum, den Wald zu verjüngen, Platz zu machen für andere Sorten. Beispielsweise den Bergahorn.

«Der Bergahorn wächst hier sehr gut und dürfte sich auch in Zukunft gut halten», sagt Vanzo. Er brauche aber viel Licht, die ihm momentan noch die alten Weisstannen nehmen.

«Die schönen alten Bäume haben keine Zukunft, davon müssen sich die Leute verabschieden.»

«Was in 30, 40 Jahren wirklich Bestand hat und resistent ist, ist ein Blick in die Kristallkugel. Aber wir arbeiten mit dem aktuellen Wissensstand», sagt Vanzo. Schafft man es dennoch, den Wald rechtzeitig klimafit zu machen? «Ja», sagt er, «aber man muss den Wald aktiv bewirtschaften.»