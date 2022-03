Zusätzliche 600'000 Franken für Wiler Energiefonds

Klimawandel 600'000 Franken für den Energiefonds: Der Wiler Stadtrat beantragt beim Parlament weitere Einlage Mit dem städtischen Energiefonds werden Projekte wie der Bau einer Fotovoltaikanlage finanziell unterstützt. Der Fonds ist aber bereits Ende Februar um über die Hälfte erschöpft. Deshalb beantragt der Stadtrat, wie schon die letzten beiden Jahre, eine Einlage in den Fonds. Sabrina Manser 17.03.2022, 17.00 Uhr

Die Stadt möchte den Fotovoltaik-Boom weiter fördern. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Fotovoltaikanlage oder energetische Sanierung der Gebäudehüllen: Mit dem Energiefonds kann die Stadt die Wiler Bevölkerung bei solchen Projekten finanziell unterstützen. In den Energiefonds werden jährlich 400'000 Franken eingelegt. Wie die Stadt in einem Bericht schreibt, wurden im letzten Jahr allein für die Förderung von Fotovoltaikanlagen Beträge in der Höhe von 1,1 Millionen Franken zugesichert. Auch für dieses Jahr werde eine hohe Zusicherung erwartet.