Mehr Kühlung im Sommer in der Stadt Wil

Klima Politikerin fordert die Stadt Wil auf, gegen die sommerliche Hitze im Zentrum aktiv zu werden Hitzewellen summieren sich, besonders in den Städten wird es heiss. Die Grüne-Stadtparlamentarierin Meret Grob hat deshalb beim Stadtrat angefragt, was zur Kühlung der Innenstadt unternommen wird. Mit der Antwort ist sie nur bedingt zufrieden. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 08.01.2023, 20.38 Uhr

Im Sommer wird es in der Wiler Innenstadt heiss. Eine Politikerin fordert deshalb mehr Kühlung in der Stadt. Bild: PD

Das Thema scheint im Moment etwas weiter weg zu sein, auch wenn draussen gerade milde Temperaturen herrschen: Es geht um die Hitze in der Stadt Wil. Die Aufenthaltsmöglichkeiten in der Innenstadt seien bei heissen Tagen beschränkt, kaum Abkühlung sei möglich, findet Stadtparlamentarierin Meret Grob von den Jungen Grünen. Grossflächige Stein- und Teerflächen heizen die Stadt weiter auf, genauso wie der Autoverkehr.

Meret Grob, Stadtparlamentarierin, Junge Grüne. Bild: PD

Die Politikerin fordert, dass sich die Stadt heute mit dem Thema auseinandersetzen und Massnahmen ergreifen müsse. Schatten, Grünes, offene Plätze, bei welchen das Wasser versickern kann, und offene Gewässer tragen zur Kühlung der Stadt bei. Die Hitzeentwicklung müsse bei der Stadtentwicklung und Grünraumplanung mitgedacht werden, bei öffentlichen und privaten Vorhaben solle das Thema eine tragende Rolle spielen. Sie reichte deshalb eine Interpellation beim Stadtrat ein. Nun liegt die Antwort vor.

Konzepte werden erarbeitet

Wie die Stadt in ihrer Antwort schreibt, würde die langfristige Sicherung von Grün- und Freiflächen in der strategischen Ortsplanung erfolgen – diese wird derzeit revidiert. Handlungsansätze für die Hitzeminderung seien von raumplanerischer Natur. Für die Erarbeitung der Konzepte sei ein schrittweises Vorgehen geplant, verschiedene Aspekte würden kombiniert und aufeinander abgestimmt werden. Strategische Massnahmen würden dann im neuen kommunalen Richtplan festgelegt.

Ein zusätzliches Massnahmenpaket zu schnüren, wie es Meret Grob vorschlägt, lehnt die Stadt ab. Separate Massnahmen würden zu Doppelspurigkeiten führen. Denn im städtischen Klimaschutzprogramm seien alle Inhalte aus klimarelevanten Strategien zusammengefasst. Auch Massnahmen zur Hitzeminderung seien dort drin. Der Stadtrat lege den Fokus darauf, die Massnahmen des Klimaschutzprogramms zeitnah in die Hand zu nehmen.

Die Stadtparlamentarierin wollte weiter wissen, ob der Stadtrat bereit sei, die Hitzeminderung in der Strassenraumplanung zu priorisieren. Wie die Stadt antwortet, hätten die Aufenthaltsqualität und die Grünraumgestaltung neben den technischen Anforderungen und der Verkehrssicherheit einen wichtigen Stellenwert. Jedoch seien die Möglichkeiten wegen der engen räumlichen Verhältnisse oft eingeschränkt.

Sofortige Massnahmen statt Pläne

Zufrieden mit der Antwort der Stadt ist die Interpellantin nur bedingt. Der Stadtrat verweise in seiner Antwort auf mehrere Papiere und Konzepte. Meret Grob sagt: «Das ist gut und recht, aber mir ging es um konkrete Massnahmen, die auch kurzfristig umgesetzt werden können, und nicht um Papiere.» Ihr sei es wichtig, dass man jetzt handle. Viele der Verweise, welche die Stadt mache, würden sich zudem auf gesetzliche Aufträge beziehen. Sie würde es aber interessieren, was man darüber hinaus mache.

«Täglich werden Plätze und Strassen saniert. Ich wollte wissen, was dort für Massnahmen geplant sind», sagt Grob. Bei 30er-Zonen könne man zum Beispiel als Strassenverengung auch mal einen Baum pflanzen. In der Oberen Bahnhofstrasse, wo es im Sommer jeweils sehr heiss werde, seien ebenfalls Lösungen gefragt.

Sehe man sich in der Stadt oder in Quartieren um, bestehe noch grosses Potenzial, Grünflächen, brachliegende Teerplätze oder Areale aufzuwerten beziehungsweise hitzemindernd umzugestalten. Die Stadtparlamentarierin sagt: «Ich finde, die Stadt könnte bei Arealentwicklungen eine aktivere Rolle einnehmen.» Einfluss nehmen könne man zum Beispiel über Sondernutzungspläne. Dass die Hitzeminderung noch zu wenig mitgedacht werde, zeige auch die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes. «Kaum eine Grünfläche ist eingeplant», so Grob.

