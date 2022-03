Evangelisch Wil genehmigt Jahresrechnung und Budget

Kirchgemeindeversammlung «Den Menschen nahe sein»: Die Kirchgemeinde Evangelisch Wil startet in die neue Amtsperiode An der Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Wil wurden alle Ämter für weitere vier Jahre bestellt. Jahresrechnung und Budget wurden genehmigt. Josef Bischof 31.03.2022, 10.25 Uhr

Kirchenvorsteherschaft, für vier Jahre neu in der Pflicht: (von links) Anton Spycher, Peter Burkhart (Präsident), Jeanette Pfister (neu), Martin Conzett, Karin Huter, Sabine Bruni und Stefan Heim. Bild: Josef Bischof

Einstimmige und diskussionslose Entscheide an der Kirchgemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Wil am Mittwochabend in der Kreuzkirche Wil: Rechnung, Budget und viele Wahlen warfen keine Wellen. Marlise Zünd ist nach fünfjährigem Wirken als Finanzchefin aus der Kirchenvorsteherschaft verabschiedet worden. Als neues Mitglied in der am 1. Juni beginnenden Amtsperiode 2022 bis 2026 gehört Jeanette Pfister der Vorsteherschaft an.