Ja zur Umnutzung der Kirche in Wolfertswil

Kirchgemeinde Neue Klänge für Flawiler Orgel und neue Perspektiven für Wolfertswiler Kirche Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim haben der Sanierung und Umnutzung der Wolfertswiler Kirche zugestimmt und bewilligte ausserdem den Kredit für die Revision der Orgel in der St. Laurentius-Kirche von Flawil. Andrea Häusler 10.04.2022, 14.57 Uhr

Die Bruder-Klaus Kirche in Wolfertswil schlägt ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf: Sie soll ein eingeschränktem Masse auch weltlich genutzt werden können. Bild: PD

Für die 1952 erbaute Bruder-Klaus-Kirche in Wolfertswil bricht eine neue Ära an. Die Stimmberechtigten der vereinigten Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim haben an der Urne einen Nettokredit von 1’219’600 Millionen Franken für die Instandstellung und Nutzungserweiterung des Gebäudes gesprochen. Und dies mit deutlichem Mehr: 571 Stimmberechtigte hatte ein Ja, 178 ein Nein eingelegt. Dies bei einer Beteiligung von 16,8 Prozent.