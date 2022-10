Kastanien bei der Flawiler Kirche Feld drohen zu verschwinden

Kirche Trotz Denkmalschutz - Kastanienallee um die Flawiler Kirche Feld droht zu verschwinden Den Rosskastanien im Park der reformierten Kirche Feld geht es schlecht. Fünf Bäume mussten unlängst aus Sicherheitsgründen gefällt werden, 12 weiteren droht in den nächsten Jahren das gleiche Schicksal. Andrea Häusler 22.10.2022, 12.00 Uhr

Der Schein trügt: Von den verbliebenen Rosskastanien um die Kirche Feld geht es nur 16 gesundheitlich gut, 12 müssen in den nächsten drei bis fünf Jahren geschlagen werden. Bild: Andrea Häusler

Herbstzeit ist Kastanienzeit. Die braun-glänzenden Samen zwischen den grossen, bunten Blättern stehen für die dritte Jahreszeit und wecken als beliebtes Bastelsammelgut Kindheitserinnerungen. Doch den Alleebäumen mit den ausladenden, schattenspendenden Kronen geht es europaweit zunehmend schlecht. Trockenheit, Bodenverdichtung, insbesondere aber die Miniermotte und ein tückisches Bakterium namens Pseudomonas machen dem Lieblingsbaum von Ludwig dem XIV das Überleben schwer: Auch in Flawil, wo bis vor kurzem 34 Rosskastanien das Areal die Evangelische Kirche Feld umrahmten.

Heute sind es noch 28. Nachdem am 2. Mai eine in vollem Grün stehende Kastanie ohne äusserlich erkennbaren Grund umgestürzt war, mussten in der zweiten Oktoberwoche fünf Bäume wegen Fäulnis gefällt werden.

Zwölf weitere Kastanien sind krank

Die Bilanz des beigezogenen Baumspezialisten war ernüchternd. Nicht nur die fünf umsturzgefährdeten Bäume waren krank. Weiteren zwölf geht es nur unwesentlich besser. Auch sie müssen in naher Zukunft geschlagen werden. Der Zeithorizont, den der zuständige Baumpfleger definierte, liegt zwischen drei und fünf Jahren.

Eine der Lücken, die durch die Beseitigung kranken Kastanien in der Allee entstanden ist. Bild: Andrea Häusler

Die Rosskastanien stammen grösstenteils aus der Zeit des Kirchenbaus im Jahr 1911 und stehen unter Denkmalschutz. Entsprechend eng ist der Spielraum beim Ersatz der Bäume. Laut Gartendenkmalpfleger Martin Klauser müssen die gefällten Bäume jedoch nicht durch Kastanien ersetzt werden, sagt die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Daniela Zillig-Klaus auf Anfrage. «Bedingung ist aber, dass das Erscheinungsbild, der Charakter, des Parks erhalten bleibt.»

Mischbepflanzung als Alternative

Letztlich werde es auf eine Mischbepflanzung hinauslaufen, die der Kastanienallee in Wuchs und Schnitt ähnelt, sagt Zillig-Klaus. Eine Pflanzliste liegt bereits vor. Diese umfasst Bäume wie den Italienischen Ahorn, den Lederhülsenbaum, die gelbe Pavie, die Persische Buche, den Schwarzen Maulbeerbaum, die Sommer-Linde sowie einen ganzen Katalog weiterer robuster, zum Areal passender Baumsorten. Die Auswahl erfolgt in Absprache mit dem Baumpfleger durch die Kirchbehörde, welche der Denkmalpflege über die Gemeinde einen Antrag um finanzielle Unterstützung stellen wird. Denn die infrage kommenden Jungbäume kosten je nach Sorte zwischen rund 500 und knapp 1000 Franken.

Die sechs fehlenden Kastanien sollen laut Daniela Zillig-Klaus im nächsten Frühjahr ersetzt werden.

Keine Abhängigkeit von Begegnungsplattform

Dass nicht alle kranken Kastanien in einem Aufwisch ersetzt werden, begründet Daniela Zillig-Klaus einerseits mit den genannten Kosten und anderseits mit dem Gesamtbild des Kirchenareals. «Der Parkcharakter, aber auch die Schattenbereiche gingen für längere Zeit verloren.» Hinzu komme, dass bei den anderen kranken Bäumen keine Umsturzgefahr bestehe. Mittelfristig soll dann ein Gesamtkonzept für die Resterneuerung der Allee erarbeitet werden.

Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft. Bild: PD

Der Ersatz der Kastanienallee steht in keiner Abhängigkeit zur geplanten Begegnungsplattform der Kirchgemeinde, welche nun konkret wird. Die Kirchenvorsteherschaft hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, zusammen mit einem Architekturbüro ein Vorprojekt für die Realisierung eines Begegnungsortes im Park der Kirche in Angriff zu nehmen. Die Arbeiten dazu beginnen im November. Ginge es nach dem Wunsch der Kirchenvorsteherschaftspräsidentin, wäre der Standort klar: «Ich träume eigentlich von einem Platz auf der Wiese mit der Thujahecke», sagt sie.