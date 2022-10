Katholisches Pfarreizentrum Wil bietet Kindertageslager LoKi an

Kirche «Es ist schön zu sehen, wie bereits im Kindesalter schon Verantwortung übernommen wird» Im katholischen Pfarreizentrum in Wil findet das Kindertageslager LoKi statt Vier Tage lang können die Kinder spielerisch und kreativ in die Welt der Nomaden eintauchen. Ein Highlight ist der Besuch im Planetarium in Kreuzlingen. Noémi Sutter 18.10.2022, 17.48 Uhr

Diese Kinder sind am Nachmittag jeweils im Theater/Tanz-Atelier. Sie bereiten sich auf die Abschlussfeier vor. Bild: Noémi Sutter

Kindergelächter erfüllt den Raum. Es sind die vielen Kinder des Kindertageslagers, welches der Lernort Kirche (LoKi) im Pfarreizentrum veranstaltet. Es wird gebastelt, getanzt und gesungen. Von Montag bis Donnerstag sind die Kinder jeweils von 9 bis 16 Uhr beschäftigt und dürfen verschiedene Ateliers besuchen. Eltern, die arbeiten müssen, wird von 8 bis 9 Uhr und 16 bis 17 Uhr eine Betreuung angeboten.

Der Ursprung für dieses Angebot ist der Wegfall des Faches ERG-Kirche in der Schule. Letztes Jahr hat die Regierung des Kantons St.Gallen entschieden, dass der Unterricht ERG-Kirche wieder mit dem Unterricht ERG-Schule zusammengeschlossen wird. Die Klasse in zwei verschieden Gruppen zu teilen, sei keine gute Idee gewesen. Durch den Wegfall seien nun in der Pfarrgemeinde und Kirchgemeinde Wil finanzielle und personelle Ressourcen freigeworden, sagt Priska Ziegler, Seelsorgerin und Leiterin Bildung.

So entschied sie sich, die LoKi zu eröffnen und Zusatzangebote anzubieten. Seit letztem Herbst gibt es vier Mal im Jahr, zu jeder Jahreszeit, einen Kindernachmittag. Der nächste finde am 14. Dezember statt. Es werde gesungen, gespielt und gebastelt.

Nebst diesem und vielen anderen Angeboten, wird dieses Jahr zum ersten Mal ein Kindertageslager für Kinder vom 2. Kindergarten bis zur 4. Klasse angeboten. Während vier Tagen können die Kinder bei Spiel, Sport, kreativem Werken, Forschen und Entdecken in die Welt der Nomaden eintauchen. Die biblische Erzählung von Abraham begleitet sie dabei.

Die Kinder bekommen einen Znüni. Bild: Noémi Sutter Im Atelier Kreativität basteln die Kinder. Bild: Noémi Sutter Mit Sand und Kleber schreiben die Kinder ihre Namen auf die Sterne. Bild: Noémi Sutter In der Kinderbetreuung am Morgen und am Abend wird unter anderem gemalt. Bild: Noémi Sutter Vor dem Zelt versammeln sich die Kinder jeden Morgen und Mittag. Bild: Noémi Sutter Die Kinder nennen das Plüschkamel Günter. Bild: Noémi Sutter In diesem Atelier machen die Kinder sportliche Spiele. Bild: Noémi Sutter

Die Idee des Lagers sei durch die Religionslehrpersonen entstanden. Nebst einem gemeinsamen Workshop erstellten sie eine Umfrage für Familien. Damit wollten sie herausfinden, was Eltern brauchen und wie die Kirche helfen kann. Ihnen sei dabei wichtig gewesen, dass sie keinen Bastelnachmittag veranstalten, sondern den Kindern religiös-ethisch-soziale und spirituelle Bildungsangebote bieten können. Es sei kein Familienanlass, sondern nur für die Kinder gedacht. Sie wollen die Kirche innovativer gestalten und sich an die heutige Zeit anpassen. Die Motivation dazu sei: «Wir wollen Gutes tun und die Familien unterstützen.»

Dies habe sich gelohnt. Über 52 Kinder haben sich für das Lager angemeldet. Ziegler sagt: «Wir wurden mit Anmeldungen überrannt. Ich dachte, wahrscheinlich melden sich etwa 15 Kinder an.» Über die tatsächlichen Zahlen habe sie sich dann sehr gefreut. Nebst der Leitung von Ziegler bekomme sie Unterstützung von sechs Leiterinnen und Leitern. Zusätzlich helfen acht Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 2. Oberstufe. Oftmals seien es Geschwister der teilnehmenden. Geholfen wird in den verschiedenen Ateliers und beim Mittagessen.

Das Kindertageslager kostet für ein Kind 40 Franken und für jedes weitere aus der Familie 30 Franken. Für sie sei es wichtig, dass es sich jede Familie leisten könne.

Ein ausgebuchtes Tagesprogramm

Morgens versammeln sich die Kinder jeweils im Garten vor einem aufgestellten Zelt. Dort werden eine Geschichte erzählt, Lieder gesungen und das Tagesprogramm gezeigt. Danach teilen sie sich in verschiedene Ateliers auf. Zur Wahl standen Kreativität, Sport, Backen und Kochen, Spiele und Schatzsuche. Mittags werden sie vom «Kafi Peter» bekocht. Um 13 Uhr geht es weiter, die Kinderschar teilt sich in zwei Gruppen auf. Auf dem Plan stehen Theater/Tanz und Kapla bauen. Das Highlight der Woche sei der Besuch im Planetarium in Kreuzlingen.

Eltern und Verwandte können bei der Abschlussfeier einen Rundgang durch die Kapla-Baustelle machen. Bild: Noémi Sutter

Abgeschlossen werde das Lager am Donnerstag mit einer Abschlussfeier, sagt die Leiterin Bildung. Eingeladen seien Eltern und Verwandte. Nebst einer Theateraufführung wird es einen Rundgang durch die Kapla-Baustelle geben.