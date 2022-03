Bassist von Marc Sway gibt erstes Soloalbum heraus

Kirchberg «Hinzustehen und zu sagen: ‹Hört her, das ist meine Musik!›, ist nicht meine Lieblingsrolle» – Bassist von Marc Sway produziert erstes Soloalbum Fast zehn Jahre hat Simon Winiger an einem eigenen Album gearbeitet. Nun hat er unter dem Künstlernamen Johnny Simon den ersten Song davon veröffentlicht. Am Samstag tritt er in Kirchberg auf. Lara Wüest Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Simon Winiger brauchte auch ein wenig Mut, um sein Soloalbum Sculptures zu veröffentlichen. Bild: Benjamin Manser

Simon Winiger ging nicht nach Rom, um Hits zu schreiben. Der Musiker, der sonst als Bassist neben Marc Sway auf der Bühne steht, wollte etwas Eigenes erschaffen. «Musik machen, ohne die Einflüsse von aussen», sagt er.

So bewarb sich Winiger für die Atelierwohnung des Kantons St.Gallen in Rom. Vier Monate verbrachte er in der Ewigen Stadt. Entstanden ist ein Singer-Songwriter-Album, das Winiger unter dem Künstlernamen Johnny Simon produziert hat. Und auf dem das musikalische Multitalent sämtliche Instrumente selbst eingespielt hat. Sein ganz eigenes Baby.

Den ersten Song dieses Albums hat Winiger bereits herausgebracht. Sculptures heisst er, genau wie das Album. Es ist ein tiefgründiger Song über die «ambivalenten Eindrücke auf einem Strassenspaziergang» durch Rom. «Eben das», so der Musiker, «was mir in Rom durch den Kopf ging.»

Auch die Stadt erhält im Song eine Stimme: Die Geräusche der Strassen von Rom hat Winiger in Beats verarbeitet. Sie prägen das Lied. Winiger sagt: «Es ist wohl kein Song, der im Radio auf und ab gespielt wird.» Nur schon, weil er mit viereinhalb Minuten viel zu lang sei für einen Hit. Kürzen wollte der Musiker trotzdem nicht. «Der Song», sagt er, «braucht diese Länge.»

Acht Jahre später

Seit Winiger den Song schrieb, ist viel Zeit vergangen. Der Aufenthalt in Rom war 2014. Acht Jahre später sitzt er in einem italienischen Café unweit des Winterthurer Bahnhofs. Sein Haar trägt er nun nicht mehr kurz wie damals, sondern als Pferdeschwanz. Er sagt:

«Ich habe mich etwas verändert.»

Auch das Album, das in Rom entstand, enthält nun ein paar neue Songs, ein paar alte sind weggefallen. Einen nach dem anderen will der Künstler in den nächsten Monaten herausbringen. Und auch an Konzerten wird er sie spielen. Am Samstagabend zum Beispiel tritt Winiger als Johnny Simon im Restaurant Eintracht in Kirchberg auf.

Ein Träumer aus Dietschwil

Für Winiger wird es ein Auftritt in der Heimat. Heute lebt er in Winterthur, aber aufgewachsen ist er in Dietschwil. Seine Eltern suchten einst ein Haus im Grünen und Winigers Vater fand an der Oberstufe in Bazenheid eine Stelle. Winiger sagt: «Meine Eltern waren richtige Hippies. Wir lebten beinahe selbstversorgend.»

Auch wenn Simon Winiger kein Aussenseiter war, so ganz dazu gehörte er nicht. «Die Kinder von anderen Familien waren nicht wie ich. Ich interessierte mich zum Beispiel nicht für Töffli, war eher ein Träumer», sagt er.

Im Haus der Familie erklang oft Musik, der Vater spielte Klavier, Gitarre und Akkordeon, der ältere Bruder spielte Klavier, er selbst Trompete. Auch sein Bruder ist Musiker geworden, er sitzt in Marc Sways Band hinter dem Keyboard und ist zugleich Winigers schärfster Kritiker. Ihm spielte Winiger sein Album als Erstes vor. Hätte er dieses auch veröffentlicht, wenn es dem Bruder nicht gefallen hätte? «Vermutlich ja», sagt der Musiker und lacht.

Mit zehn gründeten die Brüder mit den Kindern einer befreundeten Familie, in der ebenfalls viel musiziert wurde, eine Band. Da den Musikern ein Bassist fehlte, lernte Winiger kurzerhand, wie man den Bass spielt und übernahm auch gleich das Singen. Der Musiker sagt:

«Ich hatte nie Angst, ein neues Instrument zu lernen.»

Später ging aus dieser Band die Funkband Starch hervor, die noch heute auftritt.

Schon an der Kanti in Wattwil war Winiger klar, dass es für ihn nichts anderes gibt als die Musik. Nach der Matura absolvierte er die Jazzschule in Luzern und machte einen Abschluss auf den Instrumenten Bass, Klavier und Kontrabass. Das Netzwerk, das er an der Schule aufbaute, half ihm auch später. Schon bald nach seinem Abschluss folgten Engagements bei Lunik und Marc Sway. Winiger sagt: «Wenn man in der Szene drin ist, erhält man viele Aufträge.»

Den Mut verloren und wiedergefunden

Winiger, der neben seinen Auftritten heute auch Musik unterrichtet, arbeitete stets mit anderen zusammen. Schrieb Songs im Duo, stand mit Bands auf der Bühne. Irgendwann verspürte er den Wunsch, herauszufinden, was seine eigene Musik ist. Deshalb ging er nach Rom.

Fast ein Jahrzehnt hat es danach gedauert, bis Winiger bereit war, seine Musik einem Publikum zu präsentieren. Warum so lang? «Das hat mit Mut zu tun», sagt er. Als er aus Rom zurückgekehrt war, hatte der Künstler diesen verloren. Er sagt:

«Ich bin sonst Sideman. Hinzustehen und zu sagen: ‹Hört her, das ist meine Musik!›, ist nicht meine Lieblingsrolle.»

Und noch etwas fehlte ihm: die Zeit, das Album komplett fertigzustellen.

Kurz nach den Monaten in Rom ist Winiger zum ersten Mal Vater geworden, mittlerweile hat der 40-Jährige zwei Kinder. Nach wie vor steht er mit Marc Sway auf der Bühne, jedes Jahr hat er unzählige Auftritte. Winiger sagt: «In meinem Leben läuft immer viel.»

Zumindest vor Corona war das so. Dann katapultierte ihn die Pandemie von 100 auf null. Alle grossen Projekte fielen plötzlich ins Wasser. Der junge Vater genoss die Zeit mit der Familie. Doch der Künstler vermisste bald die Livekonzerte. Die «kreativen Prozesse» des Musikmachens. Und so holte er ein Projekt aus der Schublade, an dem ihm viel lag. Er begann sein Album zu überarbeiten.

Konzert von Johnny Simon: Restaurant Eintracht in Kirchberg, 19. März, 19.30 Uhr; weitere Infos: johnnysimon.net.

