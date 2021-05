Kirchberg Statt Hügelgrab alte Ziegel gefunden: In einem kleinen Weiler macht eine Hobbyhistorikerin eine spannende Entdeckung Die Wilenerin Daniela Wiesli ist an der Grenze zwischen dem Hinterthurgau und dem Kanton St.Gallen auf die Spuren einer alten Ziegelei gestossen. Vor über 100 Jahren war diese wohl ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Umgebung. Lara Wüest 21.05.2021, 05.00 Uhr

Die Ziegelei befand sich auf dem Boden, wo Bauer Bruno Meile (Bild) und sein Sohn heute einen Hof mit Milchkühen betreiben. Bild: Lara Wüest

Es ist kalt an diesem Mittwochvormittag Mitte Mai. Der Regen durchnässt die Äcker der Bauernhöfe in der Engi, einem kleinen Weiler, der zur Gemeinde Kirchberg gehört und nahe bei Wilen liegt. Auf einem dieser Äcker steht Daniela Wiesli, eine blonde, grosse Frau, die auch Grosses vorhat: Sie will die Geschichte ihrer Heimatgemeinde Wilen rekonstruieren. Bisher ist darüber nur wenig bekannt.

In der linken Hand hält Wiesli eine kleine, spitze Schaufel, in der rechten einen dünnen Stab mit einem Teller am unteren Ende. Mit diesem Stab sucht Wiesli auf den Feldern an der Grenze zwischen dem Hinterthurgau und dem Kanton St.Gallen, nach Schätzen aus der Vergangenheit. Wenn der Stab, Metalldetektor im Fachjargon, piepst, wird es spannend. Dann befindet sich womöglich eine alte Münze im Boden oder eine historisch wertvolle Gürtelschnalle.

Daniela Wiesli will mit ihren Fundstücken von den Feldern im Hinterthurgau die Geschichte von Wilen rekonstruieren. Bild: Lara Wüest

Kürzlich ist die 45-Jährige, eigentlich Übersetzerin, auf etwas ganz Besonderes gestossen: In der Engi, wo heute ein Bauer einen Hof mit Milchkühen betreibt, befand sich bis vor 130 Jahren eine Ziegelbrennerei. Für die Bauernhöfe in der Umgebung stellte sie womöglich einen wichtigen Wirtschaftszweig dar. Für Geschichtsfan Wiesli war dieser Fund eine kleine Sensation. Sie sagt:

«Die Geschichte wurde plötzlich lebendig.»

Daniela Wiesli stösst mit ihrem Metalldetektor immer wieder auf historische Fundstücke, die helfen, die Geschichte der 2500-Seelen-Gemeinde zu rekonstruieren. Historisch interessante Gegenstände, zum Beispiel Münzen von vor 1850, übergibt Wiesli jeweils dem Thurgauer Amt für Archäologie, von dem sie auch eine Lizenz für ihre Suche mit dem Metalldetektor erhalten hat.

Manche Münzen, die Daniela Wiesli findet – etwa jene auf dem Bild – sind historisch kaum von Belang. Doch sie hat auch schon eine geschichtlich wertvolle Mittelaltermünze gefunden. Bild: Lara Wüest

Durch Zufall entdeckt

Dass Wiesli diese alte Ziegelbrennerei entdeckte, war ein Zufall. Eigentlich wollte sie zusammen mit einem befreundeten Sondengänger – so heissen jene, die mit Metalldetektoren nach Gegenständen im Boden suchen – Spuren der Kelten nachweisen. In der Engi befinden sich nämlich zwei Hügel, von denen Wiesli glaubt, dass es sich bei ihnen um keltische Hügelgräber handeln könnte.

Und so bat Wiesli Bruno Meile, eben jenen Bauern, auf dessen Grundstück sich einst die Ziegelbrennerei befand und auf dessen Acker Wiesli an diesem Morgen steht, um die Erlaubnis, in seinem Boden graben zu dürfen. Immer wieder gab der Acker dabei alte Ziegel oder deren Bruchstücke preis. Und Wiesli begann sich zu fragen, was es mit diesen Ziegeln wohl auf sich hat.

Immer wieder stiess Daniela Wiesli bei ihren Grabungen in der Engi auf Bruchstücke von alten Ziegeln. Bild: Lara Wüest

Das Kloster St.Gallen beliefert?

Die Antwort lieferte Bauer Meile selber. Er schaut oft bei den Grabungen vorbei, um zu sehen, welche Schätze sich in seinem Boden verbergen. Wiesli und er kamen ins Gespräch, und der Bauer erzählte der Hobbyhistorikerin die Geschichte seines Hofes, der seit einigen Jahren von seinem Sohn geführt wird.

An diesem kalten Mittwochmorgen steht Meile in Gummistiefeln und mit einem Jägerhut auf dem Kopf vor einem Schuppen seines Bauernhofes und erzählt von der Vergangenheit. Er sagt: «Vor über 130 Jahren stand in der Engi eine Ziegelbrennerei.» Meile vermutet sogar, dass mit deren Ziegeln wichtige Gebäude in der Region bedacht wurden. Er sagt:

«Manche Ziegel sehen exakt so aus, wie jene, die auch auf den Mauern des Dominikanerinnenklosters St.Katharina in Wil zu finden sind. Womöglich hat diese Ziegelei auch das Kloster beliefert.»

Und für die Landwirte aus der Umgebung, auch da ist Meile überzeugt, war die Ziegelei eine wichtige Lebensgrundlage. Der Lehm aus der Erde in der Umgebung diente als Rohstoff für die Ziegelherstellung, die Bäume der umliegenden Wälder als Brennstoff für den Ofen. Meile sagt: «Viele Bauern verdienten einen Teil ihres Geldes damit, dass sie mit Ochsenwagen oder Pferdeschlitten Lehm oder Holz zur Brennerei transportierten. So sicherten sie ihr Überleben in mageren Jahren.»

Eine mündliche Überlieferung

Wenn Meile spricht, spielt ein Lächeln um seinen Mund. Ein bisschen ist er stolz, dass auf seinem Land ein kleines Stück Geschichte geschrieben wurde. Wenn auch nicht wichtig genug für die Geschichtsbücher, so doch wichtig für die Menschen, die damals in der Engi lebten. Das zumindest haben ihm ältere Bauern aus der Umgebung erzählt.

Die Dinge, die Meile weiss, wurde ihm mündlich überliefert, schriftlich dokumentiert ist kaum etwas. Doch Meile kann mehr vorweisen als überlieferte Worte. Von der Ziegelei erzählen nämlich nicht nur die Geschichten der älteren Bauern, sondern auch die zahlreichen Ziegel, die Meile immer wieder auf seinem Land findet. Zum Beispiel letztes Jahr, als er eine defekte Wasserleitung ausgraben musste.

Ein ganz besonderer Ziegel

Was Meile findet, ist eigentlich Abfall, krumme Ziegel oder kaputte. Diese haben die Ziegler einst auf den umliegenden Feldern entsorgt. Viele Ziegel sind schlicht, unterscheiden sich bloss in der Form und Farbe. Einige sind beige und vorne spitz, andrer rot und vorne rund. Ihre Machart deutet darauf hin, dass sie handgefertigt wurden.

Die alten Ziegel, die Bauer Bruno Meile auf seinen Äckern bisher gefunden hat, sind krumm oder beschädigt. Bild: Lara Wüest

Einmal hat Meile sogar einen ganz besonderen Ziegel gefunden: Einen, der mit einem Muster verziert war, einen sogenannten Feierabendziegel. Das sind jene Ziegel, die kurz vor Feierabend als Letztes hergestellt wurden. Oft ritzten die Ziegler auch ihren Namen und das Datum ein. Diesen Ziegel hat Meile in der Wand seiner Stube eingemauert, nachdem er ihn gefunden hatte. «E. Schmid, Ziegler 1886» steht darauf.

Auch das Dach eines Schuppens auf Meiles Hof ist mit alten Ziegeln bedeckt. Und das Wohnhaus zum Hof, in dem heute sein Sohn mit der Familie lebt, ähnelt einem kleinen Gutshaus. Meile sagt: «Die Bauart des Hauses zeugt davon, dass die Ziegelei einst florierte.»

Die Geschichte bewahren

Doch irgendwann versiegte diese Quelle des Reichtums. Kurz vor der Jahrhundertwende, glaubt Meile, ging die Ziegelbrennerei Konkurs. Womöglich weil die Konkurrenz von anderen, bedeutenderen Ziegeleien zu gross wurde. Im Alltag der Familie Meile bleibt die Ziegelbrennerei aus der Engi aber präsent: Die Meiles wollen eine neue Scheune bauen, wofür sie den Boden ausheben müssen. Auch dann wird die Erde wohl weitere Ziegel preisgeben. Eigentlich wäre es einfacher, der bestehende Schuppen mit dem alten Ziegeldach abzureissen und auf dessen Fundament neu zu bauen. Doch Abreissen kommt für Bruno Meile nicht in Frage. Denn mit dem Abriss des alten Schuppens würde ein Stück Geschichte vom Hof verschwinden.