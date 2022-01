Komitee will in Kirchberg eine Abstimmung über Bach-Perimeter

Kirchberg Bürgerkomitee bittet in offenem Brief um eine Volksabstimmung über Perimeterbeiträge bei Bachsanierungen Dem aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Kirchberg liegt eine Bittschrift des Komitees «Faire Bachsanierung – ohne Perimeter» bei. Darin wird darum gebeten, die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen, ob in der Gemeinde bei Bachsanierungen ein Hochwasserschutz-Perimeter erhoben werden soll oder nicht. Larissa Flammer 14.01.2022, 06.00 Uhr

Für den Bachtobelbach in Gähwil ist aktuell ein Sanierungsprojekt in Planung. Bild: Beat Lanzendorfer

Bachsanierungen sind in Kirchberg längst zum Dauerthema geworden. Seit mehreren Jahren will man in der Gemeinde bei 25 Bächen Hochwasserschutzprojekte aufgleisen und umsetzen. Doch vor allem aufgrund von Diskussionen über die Finanzierung wurden wiederholt Projekte verzögert.