BACHSANIERUNGEN Kirchberger Perimeter-Debatte: Keine Volksabstimmung, aber eine Befragung Müssen sich private Bachanstösser an Gewässersanierungen finanziell beteiligen? Diese Frage sorgt in Kirchberg seit geraumer Zeit für rote Köpfe. Nun will der Gemeinderat das Stimmungsbild in der Bevölkerung abholen und eine Konsultativbefragung durchführen. Simon Dudle 28.01.2022, 19.00 Uhr

Der Seelibach führt Hochwasser: Über den Kostenteiler zur Eindämmung des Gewässers scheiden sich die Geister. Bild: gk

Eine im vergangenen Sommer in Kraft getretene Änderung im Wasserbaugesetz hat die Diskussion befeuert. War es bis dahin im Kanton St.Gallen verpflichtend, dass private Bachanstösser einen Anteil an die Gewässersanierung leisten müssen, so liegt nun die Entscheidungsfreiheit betreffend finanzielle Beteiligung beim Gemeinderat. So auch in Kirchberg.

Aktuell laufen Arbeiten am Hochwasserschutzprojekt Bachtobelbach/Taabach in Gähwil. Anfang des vergangenen Jahres waren mehrere Rekurse vom kantonalen Baudepartement gutgeheissen und aus formellen Gründen an die Gemeinde zurückgewiesen worden. Der Einbezug der Bevölkerung war nicht ausreichend gewesen. Laut der Gemeinde Kirchberg hatte sich das Baudepartement aber inhaltlich weder zum Projekt noch zum Perimeter geäussert. Es sei also nicht so, dass Bachprojekte in Kirchberg wegen der Perimeterbeiträge verzögert wurden, wie diese Zeitung Mitte Januar vermeldet hatte.

Habrik: Perimeter-Abstimmung nicht möglich

Nun wurde ein unabhängiges Ingenieurbüro beigezogen und im August 2021 eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt, um allfällige Projektänderungsvorschläge aufzunehmen. Die Ergebnisse davon sind Basis für die Durchführung einer sogenannten Mitwirkung, wie die Gemeinde Kirchberg im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt.

Der Bachtobelbach muss saniert werden. Dass sich Bachanstösser finanziell beteiligen müssen, sorgt für Unmut. Bild: gk

In den vergangenen Wochen und Monaten sind gleich zwei Organisationen an den Gemeinderat gelangt. Das Bürgerkomitee «Faire Bachsanierungen – ohne Perimeter» will eine Volksabstimmung zur Perimeter-Frage. Dazu sagt Kirchbergs Gemeindepräsident Roman Habrik:

«Das ist aus gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich. Die Bürgerschaft kann nur über konkrete Fragestellungen, für die sie zuständig ist, abstimmen. Das heisst, über Kredite zu einem jeweiligen konkreten Projekt.»

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg Bild: Beat Lanzendorfer

Im Grundsatz habe der Gemeinderat aber entschieden, weiterhin das Perimeterverfahren anwenden zu wollen. Die Behörde macht unter anderem Gleichbehandlungsgründe von betroffenen Grundeigentümern bei früheren Projekten geltend.

Befragung: Ergebnis nicht bindend

Zudem gelangte die Kirchberger Ortspartei Die Mitte mit einem Antrag an den Gemeinderat. Das Volk solle im Rahmen einer konsultativen Abstimmung befragt werden. Darauf tritt der Gemeinderat ein. Roman Habrik sagt:

«Es ist ein brisantes Thema, das die breite Bevölkerung beschäftigt. Zudem war die Eingabe breit abgestützt. Alternativ wäre ein rechtlich bindender Entscheid erst mit der Projektauflage möglich, wenn man das Projekt mit bzw. ohne Perimeter auflegt.»

Der Kirchberger Gemeinderat betont jedoch, dass das Ergebnis der Befragung nicht rechtlich bindend ist. Für diese Befragung ist im Budget für das laufende Jahr ein Betrag von 25'000 Franken berücksichtigt worden.