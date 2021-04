Kirchberg Arbeiten in 42 Metern Höhe: Bei Kranführer Halel Vejsäli zählt jeder Zentimeter Das Kirchberger Dorfzentrum wird erneuert und ist derzeit eine Baustelle. Eine Grossbaustelle sogar. Wir haben mit Kranführer Halel Vejsäli das Spektakel von oben betrachtet. Felicitas Markoff 17.04.2021, 12.00 Uhr

Die Clientis Bank Toggenburg bekommt ein neues Zuhause, da der alte Standort nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Darum entsteht im Dorfzentrum von Kirchberg ein Neubau. Aber das ist noch längst nicht alles. Auch ein neuer Volg-Laden wird errichtet. Alles in allem sind unter dem Schlagwort «Zentrum-Süd» sechs Neubauten geplant. Sie werden 43 Wohnungen Platz bieten. Dazu gehören auch Parkplätze im Freien und in der Tiefgarage.

Auch eine neue Bushaltestelle zwischen dem Gemeindehaus und der Zentrumsüberbauung der Clientis Bank Toggenburg ist geplant – und sorgte bereits für rote Köpfe, weil die Verkehrsführung der Busse bemängelt wird. Aufgrund kritischer Rückmeldungen zur Bushaltestelle hat der Gemeinderat den Auftrag für eine Zweitbeurteilung an ein unabhängiges Ingenieurbüro weitergegeben. Fortsetzung folgt.

Die Zentrumsüberbauung Kirchberg gedeiht. Bild: Felicitas Markoff

Es geht vorwärts auf der derzeit grössten Kirchberger Baustelle mitten im Dorfzentrum. Aber nicht so schnell wie geplant. Roman Suter ist Bauleiter der Zentrumsüberbauung und sagt, dass es auf der Baustelle zu Unterbrüchen gekommen ist:

«Wegen des Winters haben wir leichte Verzögerungen.»

Auf die Frage, wie sie die verlorene Zeit wieder aufholen möchten, lacht der Bauleiter und sagt: «Indem schneller gearbeitet wird.» Teile des Rohbaus sollen bis im Sommer dieses Jahres fertiggestellt sein. Die ganze Zentrumsüberbauung soll bis im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Überall, wo man hinsieht, wird fleissig gearbeitet Bild: Felicitas Markoff

Der beste Blick über Kirchberg. Bild: Felicitas Markoff

Die Dimensionen der Baustelle sind aus der Luft am besten ersichtlich. Grund genug, Kranführer Halel Vejsäli über die Schultern zu schauen und ihm einen Besuch abzustatten. Auf gut 42 Metern Höhe arbeitet er im Cockpit des Krans. Die Kommunikation mit den anderen Mitarbeitern erfolgt via Funk. Er sagt, dass es in seinem Beruf wichtig ist, geduldig und konzentriert zu arbeiten. Teilweise sei jeder Zentimeter seiner Arbeit entscheidend. «Jeder Fehler kann andere Mitarbeiter gefährden», sagt Halel Vejsäli. Zum Glück werden ihm mögliche technische Fehler auf dem Display angezeigt und er kann reagieren.

Aber lassen wir am besten Bilder sprechen.