Uzwil/Wil «Raus aus dem Trott, den ganzen Scheiss vergessen» – die Menschen freuen sich wieder aufs Kino, doch die neuen Open-Air-Angebote haben Wetterpech Das Sunset Filmfestival in Wil wird es nicht mehr geben. Das Cinewil setzt auch künftig auf das kleinere Sunset Butik. Ob das Open-Air-Kino in Uzwil rentiert, kann erst nach weiteren Ausgaben gesagt werden. Elia Fagetti 18.08.2021, 05.00 Uhr

Vom 19. bis 21. August gastiert das mobile Open-Air-Kino in der Wiler Badi Weierwise. Bild: PD

Im Sommer haben es Kinos schwierig. Schönes Wetter hält das Publikum von den dunklen Sälen fern. Die nassen Tage, die es dieses Jahr zuhauf gab, spielten den Kinos daher in die Karten – wären da nicht die geplanten Open-Air-Vorführungen.

In Wil gibt es das Open-Air-Kino Sunset Butik. Es wird vom Cinewil zusammen mit unterschiedlichen Partnern organisiert. Die Tour endet diese Woche: Vom Donnerstag, 19. August, bis Samstag, 21. August, gastiert das mobile Kino zum Abschluss in der Badi Weierwise. Der Ton wird dabei über Kopfhörer empfangen. Liegestühle und Decken können mitgebracht oder vor Ort gemietet werden. Gezeigt wird die Schweizer Dokumentation «Wild – Von Jägern und Sammlern», «Bohemian Rhapsody» und «Green Book». Felicitas Zehnder, Geschäftsleiterin Cinewil, erklärt, wie es um das Sunset-Butik-Festival steht.

Felicitas Zehnder, Cinewil Bild: PD

Sunset Butik kommt nächstes Jahr wieder

Das Sunset Butik ist aus dem 2019 eingestellten Sunset Filmfestival entstanden. Bereits vor der Pandemie wurde entschieden, das Festival nicht weiterzuführen. Das Nachfolgeprojekt ist eine Art Pop-up-Silent-Cinema. Pop-up beschreibt die Art der Durchführung: Wenn es geht, dann wird es durchgeführt. Ansonsten nicht.

Die Aufführungen wurden diesen Sommer wegen des Wetters mehrere Male verschoben oder ganz abgesagt. Diese Woche sollen aber alle Termine im Freibad Weierwise eingehalten werden können, erklärt Zehnder. Am Donnerstag kommen sowohl der Regisseur, als auch der Produzent des Films «Wild» in Wil vorbei, deswegen werde man den Film ins Cinewil verschieben, wenn das Wetter nicht mitspielt.

«Es ist das erste Jahr des Sunset Butik», erklärt Zehnder, «deshalb ist es wie eine Art Lehrjahr, um zu schauen, was genau funktioniert.» Weil genau auf Verbesserungspotenzial geachtet werde, sei auch schon eine Überarbeitung des Reservationssystems in Gange. Doch es gibt nicht nur Vorteile. «Ein Nachteil ist, dass die Menschen uns noch nicht kennen», erklärt die Kinobetreiberin. Doch eines ist auf jeden Fall klar:

«Wir wollen das Sunset Butik nächstes Jahr wieder durchführen.»

Uzwil punktet mit «à la carte» – auch während des Lockdowns

Pascal Nussbaum, Kino City Uzwil Bild: PD

Uzwil beheimatet ebenfalls ein Open-Air-Kino. Organisiert wird es vom Kino City in Uzwil. Geschäftsführer Pascal Nussbaum sagt: «Wir waren ab dem 21. Juli startbereit mit dem Open-Air-Kino. Das Wetter war schön, hielt aber nicht sehr lange. Danach schlug es auf die Bücher.»

Genaue Zahlen kann Nussbaum noch nicht liefern. Diese Berechnungen werden Ende der Saison getätigt. Doch rote Zahlen seien bei Kinos und jetzt mit Corona auch bei anderen Veranstaltern nicht unüblich. Nussbaum sagt:

«Nur weil die Kinos offen haben, heisst das noch nicht, dass die Menschen auch hingehen.»

Man fahre Kosten runter, wo es gehe. Denn Kinos hätten traditionell höhere Mieten, da sie viel Fläche hätten, die ungenutzt bleibe.

Im vergangenen Winter hat der Bund wegen Corona ein weiteres Mal die Schliessung aller Kinos beschlossen. Nussbaum bot jedoch weiterhin einen Saal für private Vorstellungen an. Er habe sich stets an den Bundesratsbeschluss gehalten, sagt der Kinobetreiber. Denn private Anlässe hätten mit einer Personenobergrenze weiter stattfinden dürfen. Es sei eine Grauzone gewesen. Die Gemeinde Uzwil ermahnte das Kino City auch. Ihm sei es wichtig gewesen, den Menschen eine Option zu geben, sagt Nussbaum. Sie hätten so etwas unternehmen können, das sonst nicht mehr möglich gewesen sei. Dem Kino kam zugute, dass nicht das ganze eingekaufte Essen weggeworfen werden musste.

Das «à la carte»-Angebot gibt es im Uzwiler Kino auch weiterhin und es wird aktiv genutzt. Wer eine private Vorstellung mit einem Film nach Wahl bucht, muss damit einen Mindestumsatz von 100 Franken für den Kinobetreiber erwirtschaften. Damit werden die anfallenden Kosten gedeckt, erklärt Nussbaum. So verhindere man gleichzeitig, dass gebuchte Termine nicht eingehalten werden.

Damit im Sommer gut ein Film draussen geschaut werden kann, muss es dunkel genug sein. Bild: PD

Ob das Open Air rentiert, ist noch nicht klar

Die Pandemie habe sicher einen Einfluss auf das Geschäft gehabt, sagt Nussbaum. Das sehe man nicht nur bei den Kinos. Veranstaltungen wie Fussballspiele, wo man mit Covid-Zertifikat wieder ins Stadion darf, hätten auch weniger Zuschauer als vor der Krise.

«Es ist immer noch Coronazeit, das merkt man.»

Trotzdem würden sich die Besucher über die Möglichkeit eines Kinobesuchs freuen. So sei es einige Male vorgekommen, dass Grosseltern nach einer langen Zeit der Isolation wieder etwas mit ihrer Familie hätten unternehmen können, berichtet Nussbaum. Er finde das «mega schön». Vor der Pandemie sei es oft so gewesen, dass bei einer Gruppe Kinobesucher zwei bis drei Leute nicht wirklich ins Kino wollten, aber «mitgeschleppt» wurden. Mittlerweile sei das überhaupt nicht mehr so. Nussbaum sagt:

«Die Menschen freuen sich alle. Frei nach dem Motto: ‹Raus aus dem Trott, den ganzen Scheiss vergessen›.»

Auf die Frage, ob das Kino City nächstes Jahr wieder ein Open-Air-Kino veranstaltet, sagt der Chef: «Ich kann nach zwei Jahren noch nicht sagen, ob es wirtschaftlich funktioniert.» Nur wegen schlechten Wetters gleich das ganze Open-Air-Kino in Frage zu stellen, sei nicht förderlich. So ein Projekt müsse drei bis fünf Jahre laufen, damit festzustellen sei, ob es wirtschaftlich rentiere. Es könne allerdings nur besser werden: «Wir haben coronabedingt sicher Steigerungspotenzial.» Weil Nussbaum erst während der Pandemie mit dem Open-Air-Kino angefangen hat, kennt er das Wirtschaften nur unter Coronabedingungen.

Neben dem Wetter sind es in Uzwil auch die Konzerte, welche die Besucherzahlen im Open-Air-Kino beeinflussen. Diese finden jeweils am Donnerstag vor der Filmvorführung statt. Diese Woche spielt Emanuel Reiter mit seiner Band. Das Open-Air-Kino in Uzwil läuft noch bis zum 21. August. Nussbaum hofft mit der Vorpremiere des Action-Komödie-Films «Killer's Bodyguard 2» auf einen schönen Abschluss.